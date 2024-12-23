Медичні послуги з 1 січня 2025 року: МОЗ назвало лікарів, до яких можна прийти безплатно

В Україні діє програма медичних гарантій, за якою можна лікуватись та консультуватись у лікарів безплатно. Водночас, якщо не мати направлення до деяких фахівців, то доведеться платити додаткові кошти, розповіли в МОЗ.

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Українці, які хочуть перебувати в особливо комфортних лікарняних палатах, або які викликають лікаря додому без особливої потреби, платитимуть за такі послуги офіційно, а не "в кишеню" працівникам медустанов. Водночас є 43 пакети медичних гарантій, за якими лікуватимуть безплатно. Про те, чи буде платним візит до педіатра або гінеколога з 1 січня 2025 року, розповіли на сторінці Facebook Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

У дописі вказано, що список платних медичних послуг запровадили для того, щоб не було "неформальних платежів" у медичних закладах. Щоб унормувати це, Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка почне діяти з 1 січня 2025 року. Згідно з постановою, за послуги, які не входять в "Програму медичних гарантій", українці платитимуть гроші.

Медичні послуги — безплатні з 1 січня

За яких умов лікування та консультації і далі будуть безплатними:

послуга безплатна, якщо вона є в програмі медичних гарантій і якщо є направлення сімейного лікаря;

безплатне надання первинної та екстреної допомоги;

безплатне надання допомоги пацієнтам у невідкладних станах;

безплатний візит до деяких спеціалістів, навіть якщо немає направлення від сімейного лікаря (гінеколог, психіатр, нарколог, стоматолог, педіатр, фтизіатр, лікар, у якого спостерігається людина з хронічним захворюванням).

Медичні послуги — коли потрібно платити

В МОЗ перелічили платні медичні послуги:

якщо немає направлення сімейного лікаря (крім перелічених вище вузьких спеціалістів);

якщо послуги надають юридичним особам;

якщо звертаються військові та держслужбовці, які не прикріплені до лікарні;

якщо послуга не входить до переліку "Програми державних гарантій";

якщо медичну послугу надають вдома і за бажанням пацієнта;

якщо громадянин обирає самостійно, в кого хоче лікуватись та отримати консультацію;

якщо людина хотіла б перебувати у палаті з підвищеним комфортом.

Вказані у дописі МОЗ пункти платних медпослуг є у постанові Кабміну №781 від 5 липня 2024 року.

Медичні послуги - за що доведеться платити в лікарнях з 1 січня 2025 року Фото: Скриншот

Крім того, на порталі Національна служба здоров'я України (НСЗУ) можна побачити докладний опис 43 пакетів меддопомоги, які громадяни можуть отримати безплатно. У переліку пакетів — стоматологічні послуги, мамографія, гемодіаліз, ВІЛ, вагітність, інсульт тощо.

Зазначимо, Фокус писав про ще один напрямок роботи МОЗ — реформу медико-соціальних експертних комісій. 19 грудня юристка розповіла основні положення реформи. Зокрема, створять спеціальні експертні комісії, які оцінюватимуть стан людей відповідно до чіткого переліку. Критерії стосуватимуться ступенів порушення роботи організму, порушення життєдіяльності і потреби у додатковому соціальному захисті.

Нагадуємо, у грудні на порталі "Судово-юридичної газети" пояснили, якій категорії українців слід повторно пройти медкомісію щодо отримання статусу інвалідності.