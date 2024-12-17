Чоловіків із групами інвалідності зобов'яжуть пройти повторні огляди: кого це торкнеться

У Верховній Раді розглядають законопроєкт, який зобов'яже чоловіків з інвалідністю віком від 25 до 60 років пройти повторні огляди з 1 квітня до 1 листопада наступного року.

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Українські чоловіки віком від 25 до 60 років з ІІ чи ІІІ групою інвалідності, яким було зазначено строк повторного огляду, повинні будуть пройти його у період з 1 квітня до 1 листопада 2025 року, якщо Верховна Рада ухвалить відповідні зміни до законодавства. Це передбачає новий закон про реформу МСЕК і Порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, який 9 грудня схвалив Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, повідомляє Судово-юридична газета.

У картці проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи йдеться, що громадяни, яким при встановленні інвалідності не було зазначено строк повторного огляду, можуть проходити його за власним бажанням або за зверненням опікуна, якщо особа позбавлена дієздатності.

Тим, кому було призначено повторний огляд з 1 січня 2025 року, але хто не зміг пройти його своєчасно, строк інвалідності продовжать до дати ухвалення рішення за результатами інвалідності продовжується до дати прийняття рішення за результатами огляду, проте не пізніше 1 липня наступного року.

Якщо ж інвалідність із зазначенням строку повторного огляду громадянину встановили до введення закону в дію і термін припадає на період воєнного стану, чоловіки віком від 25 до 60 років із ІІ чи ІІІ групою інвалідності повинні повторно пройти оцінювання повсякденного функціонування особи з 1 квітня до 1 листопада 2025 року.

Всім іншим громадянам, крім тих, кого направити на проведення огляду неможливо, проходитимуть оцінювання повсякденного функціонування до 1 квітня 2026 року.

Нагадаємо, 12 грудня у Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що з 1 січня 2025 року змінюються правила профоглядів: психіатричні огляди працівників професій, які потребують перевірки психічного стану, повинен буде оплачувати роботодавець.

25 листопада пресслужба МОЗ повідомляла, що після скандалу з фальшивими інвалідностями посадовців державних органів експертизи повторно перевіряють понад 1 600 посадовців з інвалідністю.