Психіатричні огляди — коштом роботодавця: МОЗ з 2025 року змінює правила профоглядів

Зміни стосуються перевірки психічного стану працівників, які мають доступ до потенційно небезпечних об'єктів, можуть впливати на здоров'я інших чи потребують підвищеної уваги та відповідальності у своїй роботі.

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З 1 січня 2025 року роботодавці оплачуватимуть психіатричні огляди працівників, професія яких передбачає особливі вимоги до стану психічного здоров'я. Відповідний наказ опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Згідно з наказом, роботодавець повинен оплачувати організацію та проведення:

попереднього психіатричного огляду під час прийняття на роботу;

позачергового психіатричного огляду;

періодичного огляду протягом трудової діяльності.

Психіатричний огляд з 1 січня 2025 року повинен оплачувати роботодавець Фото: Скриншот

Ці зміни стосуються працівників, зазначених в Переліку категорій осіб які для виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану психічного здоров'я. Зокрема, це професії, які вимагають дозволу на зброю, рятувальники, водії пасажирських та транспортних засобів, працівники атомної промисловості, члени екіпажів морських суден і авіації, медики, фармацевти, вчителі та вихователі дитсадків тощо.

Нагадаємо, 11 грудня Фокус писав про те, хто має право на відстрочку від мобілізації за станом здоров'я. Фахівці юридичної компанії "INSEININ" розповіли, що для її оформлення потрібно пройти ВЛК і отримати відповідне рішення лікарів.

Також 9 грудня Фокус розбирався, що змінилось для військовозобов'язаних після затвердження Міністерством оборони змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. Цим документом скорочуються терміни проходження медогляду та змінюються обов'язки голів ВЛК і порядок оскарження рішень комісії.