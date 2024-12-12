Психиатрические осмотры — за счет работодателя: Минздрав с 2025 года меняет правила профосмотров

Изменения касаются проверки психического состояния работников, которые имеют доступ к потенциально опасным объектам, могут влиять на здоровье других или требуют повышенного внимания и ответственности в своей работе.

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С 1 января 2025 года работодатели будут оплачивать психиатрические осмотры работников, профессия которых предусматривает особые требования к состоянию психического здоровья. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно приказу, работодатель должен оплачивать организацию и проведение:

предварительного психиатрического осмотра при приеме на работу;

внеочередного психиатрического осмотра;

периодического осмотра в течение трудовой деятельности.

Психиатрический осмотр с 1 января 2025 года должен оплачивать работодатель Фото: Скриншот

Эти изменения касаются работников, указанных в Перечне категорий лиц, которые для выполнения отдельных видов деятельности (работ, профессий, службы) с особыми требованиями к состоянию психического здоровья. В частности, это профессии, которые требуют разрешения на оружие, спасатели, водители пассажирских и транспортных средств, работники атомной промышленности, члены экипажей морских судов и авиации, медики, фармацевты, учителя и воспитатели детсадов и тому подобное.

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