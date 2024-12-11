Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья: кто ее может получить
Юристы отметили, что для оформления отсрочки необходимо пройти ВВК и получить соответствующее решение.
Во время действия военного положения и мобилизации в Украине военнообязанный может получить отсрочку по состоянию здоровья. Специалисты юридической компании "INSEININ" рассказали, как ее получить.
Сначала нужно пройти медицинский осмотр военно-врачебной комиссией. При этом каждый военнообязанный должен:
- пройти осмотр хирурга, терапевта, невропатолога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога;
- при необходимости лицо должны осмотреть врачи других специальностей;
- военнообязанный должен предоставить медицинскую карту или другие медицинские документы, подтверждающие проблемы со здоровьем.
После этого врачи на основании критериев, установленных Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, должны принять решение о степени пригодности к военной службе. В результате принятия решения:
- лица, которые признаны годными к военной службе, подлежат мобилизации на военную службу;
- в случае получения заключения о непригодности военнообязанный подлежит исключению с воинского учета;
- при получении заключения о временной непригодности можно получить отсрочку на основании абзаца 3 статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Ранее министр обороны Рустем Умеров рассказал, будет ли мобилизация в 2025 году. Он отметил, что экономика нуждается в резервировании, однако требует продолжения и мобилизация.
Добавим, что с 1 декабря отсрочку от мобилизации могут получить некоторые категории граждан. Действующее законодательство позволяет забронировать только тех, кто работает в органах государственной власти или на предприятиях.