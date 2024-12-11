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Відстрочка від мобілізації за станом здоров'я: хто її може отримати

Мобілізація, відстрочка від мобілізації, здоров'я
Юристи розповіли, як отримати відстрочку за станом здоров'я (ілюстративне фото)

Юристи зазначили, що для оформлення відстрочки необхідно пройти ВЛК та отримати відповідне рішення.

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Під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні військовозобов'язаний може отримати відстрочку за станом здоров'я. Фахівці юридичної компанії "INSEININ" розповіли, як її отримати.

Спершу потрібно пройти медичний огляд військово-лікарською комісією. При цьому кожен військовозобов'язаний повинен:

  • пройти огляд хірурга, терапевта, невропатолога, психіатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога;
  • за необхідності особу мають оглянути лікарі інших спеціальностей;
  • військовозобовʼязаний повинен надати медичну карту або інші медичні документи, які підтверджують проблеми зі здоровʼям.

Після цього лікарі на підставі критеріїв, встановлених Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, повинні ухвалити рішення про ступінь придатності до військової служби. В результаті прийняття рішення:

  • особи, які визнані придатними до військової служби, підлягають мобілізації на військову службу;
  • у разі отримання висновку про непридатність військовозобовʼязаний підлягає виключенню з військового обліку;
  • при отриманні висновку про тимчасову непридатність можна отримати відстрочку на підставі абзацу 3 статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Раніше міністр оборони Рустем Умєров розповів, чи буде мобілізація у 2025 році. Він зазначив, що економіка потребує резервування, однак потребує продовження і мобілізація.

Додамо, що з 1 грудня відстрочку від мобілізації можуть отримати деякі категорії громадян. Чинне законодавство дозволяє забронювати лише тих, хто працює в органах державної влади або на підприємствах.