Відстрочка від мобілізації за станом здоров'я: хто її може отримати

Юристи зазначили, що для оформлення відстрочки необхідно пройти ВЛК та отримати відповідне рішення.

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Під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні військовозобов'язаний може отримати відстрочку за станом здоров'я. Фахівці юридичної компанії "INSEININ" розповіли, як її отримати.

Спершу потрібно пройти медичний огляд військово-лікарською комісією. При цьому кожен військовозобов'язаний повинен:

пройти огляд хірурга, терапевта, невропатолога, психіатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога;

за необхідності особу мають оглянути лікарі інших спеціальностей;

військовозобовʼязаний повинен надати медичну карту або інші медичні документи, які підтверджують проблеми зі здоровʼям.

Після цього лікарі на підставі критеріїв, встановлених Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, повинні ухвалити рішення про ступінь придатності до військової служби. В результаті прийняття рішення:

особи, які визнані придатними до військової служби, підлягають мобілізації на військову службу;

у разі отримання висновку про непридатність військовозобовʼязаний підлягає виключенню з військового обліку;

при отриманні висновку про тимчасову непридатність можна отримати відстрочку на підставі абзацу 3 статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Раніше міністр оборони Рустем Умєров розповів, чи буде мобілізація у 2025 році. Він зазначив, що економіка потребує резервування, однак потребує продовження і мобілізація.

Додамо, що з 1 грудня відстрочку від мобілізації можуть отримати деякі категорії громадян. Чинне законодавство дозволяє забронювати лише тих, хто працює в органах державної влади або на підприємствах.