Мы должны продолжать: Умеров рассказал будет ли мобилизация в 2025 году (видео)

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что экономика нуждается в резервировании, однако требует продолжения и мобилизация. Поэтому Минобороны всегда будет открытым к аргументам бизнеса.

Мобилизацию в Украине продолжат в 2025 году для выполнения целей и задач, указанных военной стратегией. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на собрании Европейской Бизнес Ассоциации.

Министр обороны Рустем Умеров о мобилизации 3:22:30 — 3:24:27

"На следующий год, чтобы держать оборону, чтобы все цели и задачи, которые были указаны в военной стратегии, мы должны продолжать мобилизацию", — отметил Рустем Умеров.

Глава ведомства отметил, что экономика нуждается в резервировании, но мобилизация должна продолжаться.

"Но мы будем всегда открыты, чтобы работать с ассоциациями и мы просим обратиться к нам и объяснить, аргументировать, как мы можем вам помочь, потому что со своей стороны мы как военные компоненты только можем говорить о своих целях и задачах, но мы слышим. Но если нужно еще резервировать, то тогда надо прийти, вместе пообщаться и мы поможем", — добавил министр обороны.

Напомним, во вторник, 12 ноября народный депутат Украины Анна Скороход рассказала о проблемах мобилизации и раскритиковала некачественную работу ВВК. По ее словам, врачи получают указания признавать всех военнообязанных годными. На следующий день Фокус писал о том, как изменится мобилизация, плюсы и минусы новой инициативы.