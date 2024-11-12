Неофициальные списки, указания для ВВК и дыры в заборах: как нарушают закон в ТЦК (видео)

Нардеп Анна Скороход сообщила, что врачи получают указания признавать всех военнообязанных годными. В то же время работники ТЦК определенным людям не вручают повестки или дают возможность убежать.

Народный депутат Украины Анна Скороход рассказала о проблемах, которые возникли во время всеобщей мобилизации, и раскритиковала некачественную работу ВВК. Об этом известно из записи пресс-конференции, которая прошла 12 ноября.

Анна Скороход о нарушении мобилизации — с 30:30

"Очень много людей ВВК проходят за пару часов, а это просто невозможно", — заявила парламентарий.

По ее словам, государство не понимает, что мертвый человек обходится дороже живого. Политик подчеркнула, что нужно менять подход к отбору и прохождению медкомиссии.

"Нам неоднократно сами врачи говорили (и они негласно нам помогали), что у них есть указание, что все — годные. А непригодные — это отдельная каста", — рассказала Скороход.

Она подчеркнула, что такие вещи должны искореняться.

Также депутат сообщила, что в Украине сейчас можно "купить" отсрочку или списание. Был случай, когда военкомы создали отдельный список и за деньги вносили туда имена.

"И когда человека останавливали, проверялся тот неофициальный список. И людям повестка просто не выдавалась", — пояснила она.

По словам парламентария, у новобранцев должна быть мотивация. Зато общество в Украине разделено — одни воюют, а другие прячутся и ищут способы откупиться. Очень много военнообязанных приобрели себе статус инвалидности, непригодность или ограниченную пригодность к службе.

Государству известны врачебные комиссии, которые за деньги выписывали временную непригодность здоровым мужчинам. Руководителей ТЦК увольняют, но их "команды" только получают высшие должности.

"Есть вообще истории, когда, например, люди приезжают в военкоматы. Как мне вчера рассказывали, бус завозит людей и возле военкомата ждет адвокат, который за четыре тысячи показывает дырку в заборе. Все выпрыгивают, адвокат встречает с той стороны забора. (Работник. — Ред.) ТЦК при этом стоит и курит сигареты на крылечке, наблюдая за всем этим", — отметила Скороход.

Нардеп добавила, что схем очень много, случались и летальные случаи. Правоохранители работают над разоблачением причастных, однако систему в целом необходимо менять.

Напомним, украинские пограничники схватили двух мужчин, которые собирались сбежать за границу на надувных матрасах. После того, как "пловцов" разоблачили, они выбрали разные тактики.

В соцсетях передали, что в Одессе фиксируют огромные очереди перед ТЦК. Мужчины пытаются обновить свои отсрочки от мобилизации.