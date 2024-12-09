Прохождение ВВК по-новому: что изменилось для военнообязанных

Приказом сокращаются сроки прохождения медицинского осмотра и дополнительных лабораторных исследований, а также изменяются обязанности председателя ВВК и порядок обжалования решений.

В Министерстве обороны утвердили новый приказ об Изменениях в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины от 14 октября 2024 № 686. Тем вводятся изменения относительно сроков прохождения ВВК, обязанностей председателя комиссии и процедуры обжалования ее решений. Фокус разбирался, что изменилось в новом документе.

Срок прохождения ВЛК

Новым приказом медицинский осмотр, лабораторные и инструментальные исследования должны проводиться не более 4 дней. Если лицо нужно направить на дополнительные лабораторные и инструментальные исследования для получения полной и объективной информации о состоянии его здоровья, этот срок продлевается, но он не может превышать 14 дней.

Документом также отмечается, что во время действия правового режима военного положения ЭКГ выполняется после 40-летнего возраста и при наличии медицинских показаний. Другие исследования выполняются по показаниям.

Изменение обязанностей председателя ВЛК при ТЦК и СП

Отныне, согласно новому приказу, председатель ВЛК при ТЦК должен:

организовывать работу военно-лечебной комиссии;

проверять и подписывать в соответствии с результатами ВЛК карточки обследования и медицинского осмотра военнообязанных (резервистов);

проверять заполнение книги протоколов заседаний ВЛК;

докладывать руководителю соответствующего ТЦК и СП о результатах проведения медицинских осмотров ВВК, удостоверять свою подпись в карточках обследования и медицинского осмотра военнообязанных (резервистов) и подавать на проверку книгу протоколов заседаний ВВК;

проверять соответствие записей и заключений врачей о пригодности граждан к военной службе по мобилизации, в особый период и обоснованность установленных диагнозов.

Обжалование решений ВЛК

Действия (бездействие), решения, постановления областными ВВК обжалуются в штатных ВВК или в судебном порядке. В случае если штатная ВВК признает постановление внештатной ВВК обоснованным или определяет отсутствие оснований для направления заявителя на повторный (контрольный) медицинский осмотр ВВК, штатная ВВК предоставляет заявителю соответствующее разъяснение, оформленное письмом.

Напомним, Минобороны анонсировало реформу военно-врачебных комиссий. Позже министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о механизме реформирования.