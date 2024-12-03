ВВК в Украине будут реформировать в два этапа: Ляшко объяснил механизм

Первый этап реформы предусматривает возможность предоставления в ТЦК электронного документа о состоянии здоровья, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Во время второго этапа военнообязанный сможет сам выбрать больницу для прохождения осмотра.

Военно-врачебные комиссии (ВВК) будут реформировать в течение шести месяцев в два этапа. Об этом, как сообщает "Суспільне", рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, первый этап предусматривает возможность отправки в территориальный центр комплектования (ТЦК) электронного документа о состоянии здоровья.

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"Чтобы мы электронный документ, который свидетельствует о состоянии здоровья пациента, который пришел на ВВК, могли отправить в электронном виде в ТЦК, и они могли его принять. Это первый этап реформы", — рассказал министр.

Во время второго этапа реформ, отметил Ляшко, для прохождения медосмотра люди, которые хотят служить, будут иметь возможность сами выбрать больницу. Он рассказал, что можно будет обратиться, скажем, к своему семейному врачу, который посмотрит "историю болезней" и, в случае отсутствия критических нарушений, может условно сказать "здоров" и эти данные перенаправить в ТЦК.

Впрочем, по его словам, скорость внедрения реформ зависит от Министерства обороны, поскольку в системе здравоохранения цифровизация состоялась гораздо раньше, и технически профильное министерство готово передавать ТЦК необходимые данные.

В свою очередь, пояснил он, оборонное ведомство берет на эти мероприятия полгода.

Напомним, Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения и неправительственной организацией "Принцип" представили проект реформы военно-врачебных комиссий. Он предусматривает ликвидацию необходимости для военнообязанных посещать ТЦК и СП.

Граждане, которые прошли ВВК, где были признаны безусловно непригодными к службе, отныне будут находиться на учете военнообязанных в государственном реестре "Оберіг".