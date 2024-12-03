ВЛК в Україні реформуватимуть у два етапи: Ляшко пояснив механізм

Перший етап реформи передбачає можливість надання в ТЦК електронного документа про стан здоров'я, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Під час другого етапу військовозобов'язаний зможе сам обрати лікарню для проходження огляду.

Військово-лікарські комісії (ВЛК) реформуватимуть протягом шести місяців у два етапи. Про це, як повідомляє "Суспільне", розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За його словами, перший етап передбачає можливість відправлення до територіального центру комплектування (ТЦК) електронного документа про стан здоров'я.

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"Щоб ми електронний документ, який свідчить про стан здоров'я пацієнта, який прийшов на ВЛК, могли відправити в електронному вигляді в ТЦК, і вони могли його прийняти. Це перший етап реформи", — розповів міністр.

Під час другого етапу реформ, зазначив Ляшко, для проходження медогляду люди, які хочуть служити, матимуть можливість самі обрати лікарню. Він розповів, що можна буде звернутися, скажімо, до свого сімейного лікаря, який подивиться "історію хвороб" і, у разі відсутності критичних порушень, може умовно сказати "здоровий" і ці дані переправити ТЦК.

Утім, за його словами, швидкість запровадження реформ залежить від Міністерства оборони, оскільки в системі охороні здоров'я цифровізація відбулась набагато раніше, й технічно профільне міністерство готове передавати ТЦК необхідні дані.

Своєю чергою, пояснив він, оборонне відомство бере на ці заходи пів року.

Нагадаємо, Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я та неурядовою організацією "Принцип" презентували проєкт реформи військово-лікарських комісій. Він передбачає ліквідацію необхідності для військовозобов'язаних відвідувати ТЦК і СП.

Громадяни, які пройшли ВЛК, де були визнані безумовно непридатними до служби, відтепер перебуватимуть на обліку військовозобов'язаних у державному реєстрі "Оберіг".