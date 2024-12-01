Пройти без візиту до ТЦК: Міноборони анонсувало реформу військово-лікарських комісій, деталі

Міноборони України оголосило про початок реформи військо-лікарських комісій (ВЛК) для українців. Він пройде у три етапи та буде остаточно запроваджений у листопаді 2025 року.

Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я та неурядовою організацією "Принцип" презентували проєкт реформи військово-лікарських комісій (ВЛК). Він передбачає ліквідацію необхідності для військовозобов'язаних відвідувати ТЦК і СП, йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Заступник міністра оборони Сергій Мельник заявив, що принципи роботи ВЛК "не змінювалися десятиліттями", а чинна система є "рудиментом старого адміністративного підходу".

"Вона сповнена недоліків, зайвих бюрократичних ускладнень, корупційних ризиків. Ми маємо суттєво знизити ці ризики",— заявив він.

У Міноборони визнають, що система дає змогу деяким людям уникати військової служби, не маючи на те законних підстав з одного боку. А з другого — не заважає потрапляти на службу людям з низкою серйозних хвороб, що створює додаткові труднощі для ЗСУ.

"Людині достатньо буде лише візиту до цивільного медзакладу. Зробити це можна буде за місцем перебування. А далі жодної біганини державними установами — за людину бігатимуть дані. Весь обмін цифровими документами триватиме лічені хвилини", — написала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко у Facebook.

За її словами, впровадження реформи ВЛК відбуватиметься у три етапи та має завершитися в листопаді 2025 року. Перший етап цифрової реформи буде реалізованим протягом трьох місяців.

"Результат — електронне направлення на ВЛК у Резерв+ і, власне, сам висновок ВЛК в електронному вигляді", — заявила заступниця міністра оборони.

Чорногоренко додає, що другий етап дозволить військовозобов'язаним українцям самостійно обрати лікарню для проходження медогляду і для подальшого формування висновку ВЛК. Його реалізацію планують втілити до 1 червня 2025 року.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як по-новому буде проходити ВЛК для військовозобов'язаних. В Міноборони вирішили, що військовозобов'язані мають лише чотири дні для здавання аналізів під час проходження військо-лікарської комісії, зауважила адвокатка Дарія Голодняк. Також є зміни для непридатних.

Також ми розповідали, що в Україні планують запуск електронної ВЛК. Заступниця голови Міноборони Катерина Черногоренко розповіла, як лікарі зможуть онлайн встановлювати стан здоров’я військовозобов’язаних.