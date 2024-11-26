ВЛК визнаватимуть українців придатними онлайн: коли запуск і як це працюватиме

В Україні планують запуск електронної ВЛК. Заступниця голови Міноборони Катерина Черногоренко розповіла, яким чином лікарі встановлюватимуть стан здоров’я військовозобов’язаних онлайн.

В Україні запустять електронну військово-лікарську комісію під час загальної мобілізації. Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко, як передали у "24 каналі".

Загальна мобілізація: коли запрацює електронна ВЛК

В Україні запустять обмін даними між системою "Оберіг" та електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ). Фактично йдеться про електронну ВЛК, яка має запрацювати вже у 2025 році.

Загальна мобілізація: яка буде процедура проходження ВЛК

Черногоренко пояснила, що електронна ВЛК працюватиме так:

військовозобов’язаний щороку робить скринінг у медзакладі;

дані фіксує за допомогою цифрового підпису сімейний лікар, вони зберігають в ЕСОЗ;

якщо немає хронічних захворювань і скарг на здоров’я, фіксується рекомендація до придатності;

якщо скарги є, військовозобов’язаного направляють на додаткові обстеження;

система зберігає й антропометричні дані — зріст, вагу, окружність грудної клітини;

ВЛК отримує дані та проводить арбітраж.

Важливо, що лікарі комісії зможуть піддавати сумніву рекомендації сімейного лікаря. Придатність або непридатність до загальної мобілізації буде оцінюватись самостійно. Все фіксуватиметься та підписуватиметься онлайн.

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