Бронювання від мобілізації 2024: чи отримають бронь ті, хто влаштувався після 18 травня

Вже наприкінці тижня відновлять процес бронювання за новими правилами. У Мінекономіки пояснили, яке значення для процедури має дата 18 травня 2024 року.

Працівники критично важливих підприємств, які влаштувались після 18 травня, зможуть отримати бронювання від мобілізації. Про це 25 листопада повідомили в "РБК-Україна" з посиланням на джерела у Міністерстві економіки.

Такі працівники зможуть отримати бронь за загальним порядком.

Бронювання від мобілізації: кому буде доступне

Новий порядок бронювання від мобілізації передбачає, що право на бронь матимуть працівники критично важливих підприємств, які:

стоять на обліку, вчасно оновили свої дані та не перебувають в розшуку;

офіційно працевлаштовані;

мають нараховану зарплату від 20 тисяч гривень.

У Мінекономіки запевнили, що жодних вимог щодо дати працевлаштування не встановлюється.

Яку роль у бронюванні від мобілізації має 18 травня

18 травня 2024 року, відповідно до нового порядку бронювання від мобілізації, є датою, станом на яку фіксують кількість працівників підприємства. Це дозволить компанія не зменшувати кількість співробітників, які матимуть бронь.

Тобто умовно на підприємстві станом на 18 травня працювала сотня військовозобов’язаних. Бронь отримали 50 осіб, 20 інших працівників мобілізували. Попри те, що загальна кількість військовозобов’язаних зменшилась, права на бронювання від мобілізації нікого не позбавляють і перерахунок 50% не проводиться.

Нагадаємо, процедура бронювання від мобілізації буде доступна з 1 грудня у "Дії". У Мінекономіки розповіли про виявлені під час аудиту порушення.

Нардеп Богдан Кицак заявив, що працівник має бути влаштованим до 18 травня 2024 року. З його слів, ті, хто отримав роботу пізніше, нібито будуть позбавлені права на бронювання від мобілізації.