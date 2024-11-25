Бронирование от мобилизации 2024: получат ли бронь те, кто устроился после 18 мая

Уже в конце недели возобновят процесс бронирования по новым правилам. В Минэкономики объяснили, какое значение для процедуры имеет дата 18 мая 2024 года.

Работники критически важных предприятий, которые устроились после 18 мая, смогут получить бронирование от мобилизации. Об этом 25 ноября сообщили в "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Министерстве экономики.

Такие работники смогут получить бронь по общему порядку.

Бронирование от мобилизации: кому будет доступно

Новый порядок бронирования от мобилизации предусматривает, что право на бронь будут иметь работники критически важных предприятий, которые:

стоят на учете, вовремя обновили свои данные и не находятся в розыске;

официально трудоустроены;

имеют начисленную зарплату от 20 тысяч гривен.

В Минэкономики заверили, что никаких требований относительно даты трудоустройства не устанавливается.

Какую роль в бронировании от мобилизации имеет 18 мая

18 мая 2024 года, согласно новому порядку бронирования от мобилизации, является датой, по состоянию на которую фиксируют количество работников предприятия. Это позволит компания не уменьшать количество сотрудников, которые будут иметь бронь.

То есть условно на предприятии по состоянию на 18 мая работала сотня военнообязанных. Бронь получили 50 человек, 20 других работников мобилизовали. Несмотря на то, что общее количество военнообязанных уменьшилось, права на бронирование от мобилизации никого не лишают и перерасчет 50% не проводится.

Напомним, процедура бронирования от мобилизации будет доступна с 1 декабря в "Дії". В Минэкономики рассказали о выявленных во время аудита нарушениях.

Нардеп Богдан Кицак заявил, что работник должен быть устроен до 18 мая 2024 года. По его словам, те, кто получил работу позже, якобы будут лишены права на бронирование от мобилизации.