"Щоб не було порушень мобілізації": в Україні перевірять установи, які проводять ВЛК

За словами речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна, перевірка потрібна для того, щоб було забезпечено належне виконання правил мобілізації та медичних стандартів.

Міністерство оборони України ініціює перевірку установ, які проводять військово-лікарську комісію, використовуючи спеціальні інспекційні механізми. Про це в етері телемарафону заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Ясна річ, деякі речі потребують перевірки. Такі перевірки покликані забезпечити належне виконання правил мобілізації та медичних стандартів як таких, щоб порушень не було як явища", — сказав Лазуткін.

За його словами, Міністерство оборони дуже чутливо ставиться до цього питання.

Крім того, Лазуткін пояснив, що відповідальність за порушення в процесі мобілізації розподіляється з огляду на етап, на якому це порушення сталося.

"Якщо порушення сталося на етапі медичного огляду, відповідальність лежить на Міністерстві охорони здоров’я та НСЗУ у рамках укладених договорів. Якщо неправильно винесено висновок ВЛК про придатність до служби, наприклад, це є відповідальністю ВЛК, і реагування вже має здійснювати Міністерство оборони України", — наголосив Лазуткін.

Нагадаємо, 12 листопада народна депутатка України Анна Скороход розповіла про проблеми, які виникли під час загальної мобілізації, та розкритикувала неякісну роботу ВЛК.

У цей же день у Міноборони розказали, що треба робити військовослужбовцям, щоб оскаржити рішення ВЛК.