Як оскаржити рішення ВЛК: у Міноборони розказали, що треба робити військовослужбовцям

Якщо ви не згодні з рішенням регіональної ВЛК, можна звернутися до Центральної військово-лікарської комісії. За умови, що цей висновок вас також не влаштовує, ви маєте право звернутися до суду.

Якщо рішення військово-лікарської комісії (ВЛК), яку проходить військовослужбовець не відповідає реальному стану здоров’я, його можна оскаржити як у досудовому порядку, так і через суд. Міністерство оборони на платформі "Турбота про військовослужбовця" пояснила, як це можна зробити.

Для оскарження рішення у досудовому порядку необхідно написати скаргу за встановленою формою (додаток 26). У скарзі потрібно зазначити, чому ви не погоджуєтесь із висновками ВЛК, і звернутися з проханням переглянути рішення у вищій ВЛК, яка підпорядкована регіонально за адміністративно-територіальним принципом (відповідно до наказу МОУ №608 від 16.11.2016).

До скарги обов’язково додаються всі відповідні медичні документи, а також копія попереднього рішення ВЛК. Пакет документів можна подати особисто до регіональної ВЛК або надіслати поштою цінним листом із повідомленням про вручення та описом вкладення.

Після розгляду скарги вас можуть направити на повторний або контрольний медичний огляд. За його результатами буде ухвалено новий висновок, який враховуватиметься як остаточний. Якщо ви не погоджуєтесь із рішенням регіональної ВЛК, можна звернутися до Центральної військово-лікарської комісії (ЦВЛК). У разі незгоди з рішенням ЦВЛК оскаржити його можна вже в суді.

Оскарження в судовому порядку здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. Водночас варто пам’ятати, що суд не розглядає питання, пов’язані виключно з медичними показниками, оскільки це не входить до його компетенції. Суд перевіряє лише дотримання процедури прийняття рішення, і в разі виявлення порушень постанова ВЛК може бути скасована.

Нагадаємо, 8 листопада генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який у 2022 році керував обороною Миколаєва, звільнився з військової служби за станом здоров'я.

1 листопада народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що генерал Юрій Содоль, якого звинуватив керівник штабу бригади "Азов" НГУ Богдан Кротевич у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, звільнився із ЗСУ через ВЛК.