Найважче рішення в житті: легендарний український генерал подав у відставку (фото)

Генерал-майор Дмитро Марченко, який успішно обороняв Миколаїв від російських загарбників у 2022 році, написав заяву на звільнення. Наразі він проходить лікування.

Генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко, який у 2022 році успішно керував обороною Миколаєва, звільнився з військової служби за станом здоров'я. Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Військовий зазначив, що жодні випробування ворога та жоден тиск не змусили його зупинитися під час боротьбі за Україну. Тому, наголосив офіцер, звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке він ухвалював у своєму житті.

"Проходжу необхідне лікування. Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву", — описав свій стан Дмитро Марченко та виклав фото з палати у госпіталі.

Дмитро Марченко у лікарні

Він констатує, що служба у війську завжди вимагала жертвувати здоров'ям й без своєчасного відновлення "все може стати марним".

Зазначимо, Дмитро Марченко брав участь у розвідці тимчасово окупованого Криму, вивів 75 побратимів з оточення в "Ізваринському котлі", обороняв Донецький аеропорт. Також він працював над реформуванням речового забезпечення і введення нової системи харчування, брав участь у розробці та введені нових сухпайків для військових.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Дмитро Марченко розповідав, що фронт на Донбасі "посипався" через брак боєприпасів і людей. Також спостерігається розбалансування управління.

У липні 2022 року генерал-майор заявляв, що українська армія обов'язково звільнить усі захоплені росіянами території, включаючи Крим.