Ні блокпостів, ні окопів: генерал Марченко розповів про перші дні оборони Миколаєва

За словами генерал-майора, з початку вторгнення в місті панувала паніка, люди чекали на окупацію міста за прикладом Херсона. Проте військовому вдалося організувати оборону обласного пункту.

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У перші дні вторгнення російських військ в Україну генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка було призначено керівником оборони Миколаєва. Про те, як це було військове, розповів в інтерв'ю "НикВести".

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За словами військового, у Миколаєві була паніка, а між органами влади не було взаємодії. 25 лютого Марченко їхав вулицею та бачив, як мешканець будинку знімає український прапор. Коли військовий запитав у нього, чому він так робить, той відповів: "Та все, Херсон здали, всім зрозуміло, їх багато, нас мало, ми наступні, треба готуватися". На це генерал заявив, що Миколаїв чинитиме опір.

Генерал-майор скликав нараду, оборону розділили на сектори, за кожен із яких відповідала окрема людина. Усі почали обкопувати Миколаїв: з'явилися блокпости, укріплення. До цього в місті не було жодного окопу.

"25 числа тут не було жодного окопу, жодного блокпоста й жодного патруля. Перші дві ночі я їздив містом, по мені стріляли кілька разів. Я зупиняв, говорив: "Почекай, навіщо ти стріляєш, хто тебе поставив?" Зрозумів, що основна проблема в тому, що немає комунікації", — повідомив Марченко.

Вісім разів давали команду підірвати Варварівський міст

За словами українського військового, командування 8 разів давало команду підривати Варварівський міст у Миколаєві, щоб ніхто не міг заїхати в місто. Проте йому вдалося переконати керівництво, що цього не варто робити. Обласний центр ризикував потрапити в повну блокаду.

"Це я б самостійно сам себе завів у котел. Я пояснив, мене почули, що міст можна не підривати, а просто розвести. І відновити його буде не так вже й просто, якщо росіяни зайдуть у Миколаїв", — розповів генерал-майор.

Нагадаємо, під Миколаєвом знешкодили агентурну мережу РФ. Агенти впливу мали вивчати настрої в суспільстві та фіксувати наслідки обстрілів.

12 травня Генштаб ЗСУ доповідав про підготовку будівництва понтонних переправ РФ на Миколаївському напрямку.