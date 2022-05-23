Ни блокпостов, ни окопов: генерал Марченко рассказал о первых днях обороны Николаева

По словам генерал-майора, с начала вторжения в городе царила паника, люди ожидали оккупации города по примеру Херсона. Однако военному удалось организовать оборону областного пункта.

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В первые дни вторжения российских войск в Украину, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко был назначен руководителем обороны Николаева. О том, как это было военный рассказал в интервью "НикВести".

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По словам военного, в Николаеве была паника, а между органами власти не было взаимодействия. 25 февраля Марченко ехал по улице и видел, как житель дома снимает украинский флаг. Когда военный спросил у него, почему он так делает, тот ответил: "Та все, Херсон сдали, всем понятно, их много, нас мало, мы следующие, надо готовиться". На это генерал заявил, что Николаев будет сопротивляться.

Генерал-майор созвал совещание, оборону разделили на секторы, за каждый из которых отвечал отдельный человек. Все начали окапывать Николаев: появились блокпосты, укрепления. До этого в городе не было ни одно окопа.

"25 числа здесь не было ни одного окопа, ни одного блокпоста и ни одного патруля. Первые две ночи я ездил по городу, по мне стреляли несколько раз. Я останавливал, говорил: "Подожди, зачем ты стреляешь, кто тебя поставил?" Я понял, что основная проблема в том, что нет коммуникации", — сообщил Марченко.

Восемь раз давали команду подорвать Варваровский мост

По словам украинского военного, командование 8 раз давало команду подрывать Варваровский мост в Николаеве, чтобы никто не мог заехать в город. Однако ему удалось убедить руководство, что не стоит этого делать. Областной центр рисковал попасть в полную блокаду.

"Это я бы самостоятельно сам себя завел в котел. Я объяснил, меня услышали, что мост можно не взрывать, а просто развести. И восстановить его будет не так уж и просто, если россияне зайдут в Николаев", — рассказал генерал-майор.

Напомним, под Николаевом обезвредили агентурную сеть РФ. Агенты влияния должны были изучать настроения в обществе и фиксировать последствия обстрелов.

12 мая Генштаб ВСУ докладывал о подготовке строительства понтонных переправ РФ на Николаевском направлении.