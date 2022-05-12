ВС РФ готовятся строить понтонные мосты на Николаевском направлении, — Генштаб

По информации ВСУ, пограничные службы ФСБ и российские военные сосредоточились в Брянской и Курской областях на границе с Украиной.

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Российская армия готовит свои инженерные подразделения для наведения понтонно-мостовых переправ возле Новой Каховки в Николаевском направлении. Об этом в утренней сводке сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Также враг пытается улучшить свое тактическое положение на Южнобужском и Таврийском направлениях. Так, российские войска пополнили свои запасы и проводили демонстрационные мероприятия для сковывания действий украинских военных.

На Запорожском направлении оккупанты обстреливали подразделения украинских войск из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня. В Мариуполе враг не прекращает наносить ракетные удары с помощью авиации по заводу "Азовсталь". Захватчики сосредотачивают все усилия на блокировании украинских защитников, находящихся на территории комбината.

Основной целью российской армии на Донецком направлении остается установление полного контроля над Рубежным, а также захват Лимана и Северодонецка.

На Кураховском направлении враг наступает в направлениях Степное-Новомихайловка, Славное-Новомихайловка и Александровка-Марьинка.

На Авдеевском направлении захватчики атакуют в направлении Новобахмутовка и Новокалиново.

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия возле Первомайска и Камышевахи.

На Северодонецком направлении продолжается наступление на Кудряшовку и Северодонецк. Генштаб признает, что у врага есть частичный успех на этом участке.

На Лиманском направлении враг форсировал реку Северский Донец. ВС РФ наступают в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. С территории России военные перебросили технику понтонно-мостового парка в направлении Кременной.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку своих войск, пытаясь не допустить дальнейшее продвижение украинской армии в сторону границы Украины и РФ.

Пограничные службы ФСБ и российские военные сосредоточились в Брянской и Курской областях в пограничных районах и пропускных пунктах. Российские оккупанты обстреливают населенные пункты в Черниговской области, а также нанесли авиаудар в Шосткинском районе Сумской области.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают усиливать украинско-беларускую границу в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов со стороны Беларуси.

Напомним, в течение ночи и утром 12 мая вражеские силы нанесли удары по ряду регионов Украины. Как уточняют в областных военных администрациях, есть погибшие и раненые среди местных жителей.

Также Фокус писал, что коллаборанты Херсона не собираются в скором времени присоединяться к РФ.