Ночной обстрел: "Ураганами" по Днепропетровщине, авиацией по Новгород-Северскому (фото)

ВС РФ нанесла удары по Днепропетровской, Черниговской, Запорожской и Харьковской областям, есть погибшие.

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В течение ночи и утром 12 мая вражеские силы нанесли удары по ряду регионов Украины. Как уточняют в областных военных администрациях, есть погибшие и раненые среди местных жителей.

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В Днепропетровской области ВС РФ обстреляли Зеленодольскую громаду. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь более-менее. Утром оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую громаду — из "Ураганов" — рассказал он.

Под ударом оказались село Великая Костромка и город Зеленодольск.

По словам мэра, враг бил именно в то время, когда люди идут на работу. В результате обстрела один местный житель погиб, один ранен. Разрушен объект энергетической инфраструктуры.

Ночью россияне нанесли два авиаудара по Новгород-Северскому в Черниговской области. Как информирует оперативное командование "Север" для пуска ракет враг, по всей вероятности, использовал самолет Су-30СМ, а его целями стали местные школа и интернат.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус рассказал, что также повреждены административные здания и жилые дома. Есть погибшие и раненые, уточнил он.

Оперативное командование опубликовало фотографии серьезных разрушений в месте обстрела. Потерь среди личного состава нет.

В пропагандистских российских пабликах тоже написали об обстреле Новгород-Северского. Они подают это как "ответ" на обстрел белгородского села Солохи, который якобы атаковала украинская сторона.

В Запорожской области оккупанты обстреляли населенный пункт Камышеваха. В результате обстрела здесь горело три частных дома.

В Харьковской области ВС РФ нанесли авиаудар по трактору, работающему в поле. 26-летний водитель получил ранения ног, его госпитализировали.

Напомним, Вооруженные силы России могут подготовиться к наступлению для захвата всей Херсонской области. Чтобы улучшить тактическое положение на юге, им надо захватить село Брускинское и поселок Великая Александровка.

Ранее Фокус писал, что в военном руководстве РФ происходят массовые чистки.