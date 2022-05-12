Нічний обстріл: "Ураганами" по Дніпропетровщині, авіацією по Новгород-Сіверському (фото)

ЗС РФ завдала ударів по Дніпропетровській, Чернігівській, Запорізькій і Харківській областях, є загиблі.

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Протягом ночі та вранці 12 травня ворожі сили завдали ударів по низці регіонів України. Як уточнюють в обласних військових адміністраціях, є загиблі та поранені серед місцевих мешканців.

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На Дніпропетровщині ЗС РФ обстріляли Зеленодольську громаду. Про це в себе в Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч більш-менш. Уранці окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду — з "Ураганів", — розповів він.

Під ударом опинилися село Велика Костромка та місто Зеленодольськ.

За словами мера, ворог бив саме в той час, коли люди йдуть на роботу. Внаслідок обстрілу один місцевий житель загинув, один поранений. Зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури.

Уночі росіяни завдали два авіаудари по Новгород-Сіверському в Чернігівській області. Як інформує оперативне командування "Північ", для пуску ракет ворог, імовірно, використав літак Су-30СМ, а його цілями стали місцеві школа й інтернат.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус розповів, що також пошкоджено адміністративні будівлі та житлові будинки. Є загиблі та поранені, уточнив він.

Оперативне командування опублікувало фотографії серйозних руйнувань у місці обстрілу. Втрат серед особового складу нема.

У пропагандистських російських пабліках також написали про обстріл Новгород-Сіверського. Вони подають це як "відповідь" на обстріл білгородського села Солохи, яке нібито атакувала українська сторона.

На Запоріжжі окупанти обстріляли населений пункт Комишуваха. Внаслідок обстрілу тут горіло три приватні будинки.

У Харківській області ЗС РФ завдали авіаудару по трактору, який працює в полі. 26-річний водій отримав поранення ніг, його госпіталізували.

Нагадаємо, Збройні сили Росії можуть підготуватися до наступу для захоплення усієї Херсонської області. Щоб покращити тактичне становище на півдні, їм треба захопити село Брускінське та селище Велика Олександрівка.

Раніше Фокус писав, що у військовому керівництві РФ відбуваються масові чистки.