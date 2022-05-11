У військовому керівництві РФ відбуваються масові чищення, — Арестович (відео)

За словами радника глави Офісу президента, генерала Герасимова зараз де-факто відсторонено від керівництва воєнними діями в Україні. Наразі вирішується питання, чи давати йому "час на виправлення ситуації".

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У силових структурах Російської Федерації зроблено кадрові перестановки через невдачу у війні з Україною. Про це розповів радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович у спільному ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним на його YouTube-каналі.

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Арестович розповів, що командувач Генштабу РФ генерал Валерій Герасимов де-факто відсторонений від керівництва війною Росії проти України.

"Зараз вирішується, давати йому час на виправлення ситуації чи ні. Це все потребує перевірки, але його ще можуть залишити. Зміщено командувача першої танкової армії, це об'єднання, на яке була основна ставка, і яке воювало під Ізюмом. До того ж, його не просто усунуто, на нього порушено кримінальну справу, можлива перекваліфікація у справу про державну зраду. Також поміняли заступника начальника генерального штабу та поміняли командувача центрального військового округу", — розповів Олексій Арестович.

На його думку, таким чином російське керівництво поставило оцінку діям військових керівників у війні проти України. Арестович додав, що подальша доля згаданих ним офіцерів сумна.

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Раніше Олексій Арестович заявив, що ЗСУ має шанс завдати воєнної поразки Росії на території України. За словами радника ОП, скрізь, де зараз наступає армія РФ, ЗСУ підуть у контрнаступ. Ефект від цього буде і воєнний, і медійний.

1 травня стало відомо, що генерала Валерія Герасимова поранили українські військові в боях під Ізюмом. Генерал армії прибув на місце бойових дій, щоб особисто командувати наступом російських військ на Слов'янськ. Як стверджує Антон Геращенко, у командному штабі окупантів сильно "бахнуло".