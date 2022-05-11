Є шанс завдати воєнної поразки Росії на території України, — Арестович

За словами радника ОП, скрізь, де зараз наступає армія РФ, ЗСУ підуть у контрнаступ. Ефект від цього буде і військовий, і медійний.

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Радник глави Офісу Президента розповів, що станеться, якщо Україна отримає другу партію зброї в межах ленд-лізу. Все залежить від темпів постачання. Якщо зброю привезуть відносно швидко, то висока ймовірність того, що ЗСУ утримають основний удар без подальшого відступу або з мінімальним відступом. Якщо постачання йтиме в товарних кількостях, Україна випередить Росію у мобілізації й вже зможе перейти в контрнаступ. Про це радник ОП розповів в ефірі каналу "Фейгін LIVE".

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"Якщо прийдуть у товарних кількостях, як пропонують деякі конгресмени <…> тоді ми виграємо кілька ключових тижнів, щоб випередити російську армію в її спробі відмобілізуватися. Вона її проводить, але це не та велика мобілізація (накопичити резерви). В такому разі в нас з'являється шанс на контрнаступальні дії, де й куди — визначить командування", — пояснив Арестович.

"У нас з'являється дуже непоганий шанс для завдання воєнної поразки російській армії на території України, — наголосив він. — Ми бачимо це з Києва, із ситуації під Києвом, Черніговом, Сумами, де ЗС РФ зазнали поразки — відійшли. Ми бачимо це під Харковом, де зараз наші війська наступають, а російські війська виводяться, щоб їх не оточили, щоб остаточно не розгромили".

За словами Арестовича, аналогічно події можуть розвернутися і на Донбасі.

"І це ми побачимо і там, де зараз вони мають нібито тактичний успіх ціною оперативних втрат, просуваючись у Луганській та Донецькій областях, утримуючи позиції в Запорізькій області та намагаючись наступати на Криворізькому напрямку", — зазначив він.

"Тиждень за нинішніх часів, як рік у мирний час"

Радник ОП вважає, що терміни передачі озброєння Україні відіграють важливу роль у тому, якою буде подальша картина воєнних дій.

"Скрізь, де зараз наступає російська армія <…> Ми побачимо, як наступає й українська армія. І можна тільки уявити медійний ефект, тактичний ефект та воєнний ефект від такого наступу, — пояснив Арестович. — Ми думаємо, що побачимо його раніше, бо чим раніше прийде допомога, тим раніше ми його побачимо. Питання може бути в тижнях, а тиждень за нинішніми часами — це як рік у мирний час, дуже багато чого вирішує".

Нагадаємо, що Палата представників США схвалила новий пакет допомоги Україні на $40 млрд. Передбачено, зокрема, постачання важкої артилерії. Тепер потрібно, щоб цей проєкт затвердив і Сенат, чого, з огляду на все, варто очікувати до кінця тижня.

Раніше Фокус повідомляв, ЗСУ не можуть чекати на постачання озброєння до кінця травня. Зброя потрібна вже зараз, оскільки в деяких районах бійці ЗСУ вже б'ються із передостанніх сил — у бій іде практично все.