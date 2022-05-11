Палата представників США схвалила надання Україні $40 мільярдів

Залишилося провести голосування в Сенаті, який, швидше за все, затвердить пакет допомоги на кінець тижня.

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Палата представників США проголосувала за відправку Україні пакету допомоги на суму $40 млрд, повідомляє AFP. Голосування послідувало за попередженням президента Джо Байдена про те, що кошти, призначені для допомоги Києву у відбитті російського вторгнення, ймовірно, вичерпаються протягом кількох днів. Білий дім опублікував проєкт документа, у якому обґрунтовується необхідність надання нового пакету допомоги Україні.

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"За" проголосували 368 конгресменів, "проти" — 57, усі вони — представники Республіканської партії.

AFP зазначає, що Сенат США, найімовірніше, затвердить пакет допомоги до кінця тижня.

Нагадаємо, наприкінці квітня Палата представників США проголосувала за ленд-ліз для України. Ухвалений законопроєкт дозволить американській владі швидше постачати Україні необхідне озброєння, транспорт, продовольство, медикаменти й інші необхідні речі на умовах оренди чи безоплатно. Крім цього, програма ленд-лізу розширює повноваження президента США у сфері укладання угод із Україною та прискорення постачання зброї української армії.

9 травня президент США Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз.