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Мир Российско-украинская война

Палата представителей США одобрила предоставление Украине $40 миллиардов

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Джозеф Байден, палата представителей США, пакет помощи Украине, ленд-лиз
Фото: AFP | Президент США Джозеф Байден

Осталось провести голосование в Сенате, который, скорее всего, утвердит пакет помощи к концу недели.

Палата представителей США проголосовала за отправку Украине пакета помощи на сумму $40 млрд, сообщает AFP. Голосование последовало за предупреждением президента Джо Байдена о том, что средства, предназначенные для помощи Киеву в отражении российского вторжения, вероятно, иссякнут в течение нескольких дней. Белый дом опубликовал проект документа, в котором обосновывается необходимость выделения нового пакета помощи Украине.

"За" проголосовали 368 конгрессменов, "против" – 57, все они — представители Республиканской партии.

AFP отмечает, что Сенат США, скорее всего, утвердит пакет помощи к концу недели.

Напомним, в конце апреля Палата представителей США проголосовала за ленд-лиз для Украины. Принятый законопроект позволит американским властям быстрее поставлять Украине необходимое вооружение, транспорт, продовольствие, медикаменты и прочие необходимые вещи на условиях аренды или безвозмездно. Помимо этого, программа ленд-лиза расширяет полномочия президента США в сфере заключения соглашений с Украиной и ускорении поставок оружия украинской армии.

9 мая президент США Байден подписал законопроект о ленд-лизе.