Палата представителей США одобрила предоставление Украине $40 миллиардов

Осталось провести голосование в Сенате, который, скорее всего, утвердит пакет помощи к концу недели.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Палата представителей США проголосовала за отправку Украине пакета помощи на сумму $40 млрд, сообщает AFP. Голосование последовало за предупреждением президента Джо Байдена о том, что средства, предназначенные для помощи Киеву в отражении российского вторжения, вероятно, иссякнут в течение нескольких дней. Белый дом опубликовал проект документа, в котором обосновывается необходимость выделения нового пакета помощи Украине.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

"За" проголосовали 368 конгрессменов, "против" – 57, все они — представители Республиканской партии.

AFP отмечает, что Сенат США, скорее всего, утвердит пакет помощи к концу недели.

Напомним, в конце апреля Палата представителей США проголосовала за ленд-лиз для Украины. Принятый законопроект позволит американским властям быстрее поставлять Украине необходимое вооружение, транспорт, продовольствие, медикаменты и прочие необходимые вещи на условиях аренды или безвозмездно. Помимо этого, программа ленд-лиза расширяет полномочия президента США в сфере заключения соглашений с Украиной и ускорении поставок оружия украинской армии.

9 мая президент США Байден подписал законопроект о ленд-лизе.