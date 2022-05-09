Джо Байден подписал программу ленд-лиза для Украины (фото)

Подписание документа S.3522 символично проводилось в День победы над нацизмом.

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В понедельник, 9 мая, президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

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Примечательно, что законопроект о ленд-лизе и защите демократии в Украине, который был в конце апреля одобрен Палатой представителей США, Джо Байден подписал в День победы над нацизмом.

Процедура утверждения документа S.3522 проводилась в присутствии вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис.

Программа ленд-лиза, которая последний раз использовалась во Второй мировой войне, была возрождена Сенатом США в начале апреля 2022 года.

[ + – ] Джо Байден подписал программу ленд-лиза для Украины

Программа ленд-лиза для Украины — что это такое

28 апреля Палата представителей США голосами 417 конгрессменов поддержала законопроект о ленд-лизе для Украины. Документ позволит Вашингтону быстрее поставлять Киеву вооружение, транспорт, продовольствие, медикаменты и прочие необходимые вещи на условиях аренды или безвозмездно. Помимо этого, программа ленд-лиза расширяет полномочия президента США Джо Байдена в сфере заключения соглашений с Украиной и ускорении поставок оружия украинской армии.

В рамках ленд-лиза, как ранее рассказывал Фокус, подразделения ВСУ могут получить от США бронетехнику, авиацию, средства ПВО и ряд другого оружия. Не исключено, что Вашингтон также может передать Киеву системы ПВО Patriot и истребители НАТО.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, как работала программа ленд-лиза и какие военные поставки США позволили победить во Второй мировой.