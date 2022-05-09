Джо Байден підписав програму ленд-лізу для України (фото)

Підписання документа S.3522 символічно проводилося у День перемоги над нацизмом.

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У понеділок, 9 травня, президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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Примітно, що законопроект про ленд-ліз та захист демократії в Україні, який був наприкінці квітня схвалений Палатою представників США, Джо Байден підписав у День перемоги над нацизмом.

Процедура затвердження документа S.3522 проводилася у присутності віцепрезидентки Сполучених Штатів Камали Гарріс.

Програма ленд-лізу, яка востаннє використовувалася у Другій світовій війні, була відроджена Сенатом США на початку квітня 2022 року.

[ + – ] Джо Байден підписав програму ленд-лізу для України

Програма ленд-лізу для України — що це таке

28 квітня Палата представників США голосами 417 конгресменів підтримала законопроект про ленд-ліз для України. Документ дозволить Вашингтону швидше постачати Києву озброєння, транспорт, продовольство, медикаменти та інші необхідні речі на умовах оренди чи безоплатно. Крім цього, програма ленд-лізу розширює повноваження президента США Джо Байдена у сфері укладання угод з Україною та прискорення постачання зброї української армії.

У межах ленд-лізу, як раніше розповідав Фокус, підрозділи ЗСУ можуть отримати від США бронетехніку, авіацію, засоби ППО та низку іншої зброї. Не виключено, що Вашингтон також може передати Києву системи ППО Patriot та винищувачі НАТО.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, як працювала програма ленд-лізу та які військові поставки США дозволили перемогти у Другій світовій.