Ленд-ліз від А до Я: як працювали поставки США, що дозволили перемогти у Другій світовій

Американські поставки — це взаємовигідний обмін озброєння в обміна на вплив. Підписавши білль, Байден отримає розширені права на передачу ЗСУ різної зброї без зайвої бюрократії.

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Незабаром президент США Джо Байден має підписати білль про "ленд-ліз" для України, який значно скорочує всю бюрократію та розширює номенклатуру поставок. Фокус розібрався, що відомо про "ленд-ліз", як він працював під час Другої світової, а також те, чого очікувати від нього Україні.

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"Ленд-ліз" — як він працював у роки Другої світової

У березні 1941 року в США ухвалили програму "ленд-лізу", який наділяє президента розширеними повноваженнями. Вони дозволяли на частково платній основі передавати Радянському Союзу багато озброєння, а також продовольство і сировину. Якщо говорити спрощено, то діяв він за такою схемою: США передавали в оренду державам товари та матеріали для ведення бойових дій, а платню за неї просили вже після завершення війни. А заплатити треба було лише за те, що вціліло.

Радянські пілоти літали на американських винищувачах, знамениті "Катюші" встановлювалися на американські "Студебеккери", а танкісти разом з Т-34 використовували М4 Sherman або британські Валентайни.

[ + – ] Катюша на платформі вантажівки Studebaker US6

Незважаючи на поширену думку, що СРСР був найбільшим рецепієнтом допомоги, найбільше у фінансовому вираженні отримали британці — близько 31,4 млрд. доларів за курсом часів війни.

США постачали техніку спочатку своїм союзникам, зокрема у Велику Британію. А вже після нападу Німеччини на СРСР і Радянському Союзу. "Ленд-ліз" вирішував кілька питань усередині Штатів — виконання обіцянки Рузвельта не відправляти солдатів на війну, створювати робочі місця, а також отримати важелі впливу на країни-реципієнти.

Наприкінці війни США постачали зброю 40 країн світу. За умовами закону про "ленд-ліз", Штати могли будь-якої миті запросити свою зброю назад. Натомість США вимагали допомагати країнам-отримувачам ресурсами та інформацією. Плюс, країни зобов'язувалися про своє фінансове становище.

Що отримав СРСР у межах "ленд-лізу"?

Потужність оборонно-промислового комплексу Сполучених Штатів дозволяла передавати техніку десятками тисяч одиниць.

літаки — 14 795;

танки — 7 056;

вантажівки — 375 883;

тротил — понад 122 млн фунтів;

продовольство — понад 4,5 млн тонн.

Масштаб ленд-лізу охоплював настільки багато сфер, що радянські солдати ходили в сорочках з американськими ґудзиками — їх було поставлено понад 257 млн. штук.

[ + – ] Американські рулетки також постачалися в СРСР.

Чи доведеться Україні розплачуватися за ленд-ліз?

У біллі чітко вказується, що після завершення бойових дій потрібно буде сплатити поставлену зброю. Приклад Другої світової війни показує, що всі країни, які отримували допомогу, потім тривалий час виплачували борги. Наприклад, СРСР та його правоспадкоємиця Росія розплачувалася до 2006 року. Багато в чому це було пов'язано із відносинами між Штатами та СРСР. "Совєти" могли як зупинити виплати, так і відновити їх після переговорів та зменшення виплат.

Останній внесок Великобританія зробила 29 грудня 2006 року на рахунки США та Канади. Остання також мала свою програму ленд-лізу, але в менших масштабах.

За фактом Сенат та Конгрес США проголосували за білль з такими самими правилами. Тому Україна виплачуватиме гроші за постачання озброєння.

[ + – ] Колона танків M1 Abrams

Нинішній президент США Джо Байден підтвердив, що запросить у Конгресу додаткові 20 млрд. доларів на військову допомогу Україні. На думку експертів, ці кошти можуть стати першими коштами на ленд-ліз. Український оборонний бюджет на 2022 рік становить 6 млрд. доларів, з яких на закупівлю озброєнь передбачалася лише частина.