Байден має намір запросити в конгресу США $33 млрд для України та союзників

Із цієї суми $20,4 млрд буде виділено на військову допомогу, $8,5 млрд буде направлено на підтримку української економіки.

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Президент США Джо Байден попросить у Конгресу 33 мільярди доларів на фінансування гуманітарної та військової допомоги Україні до вересня цього року. Про це повідомляє телеканал CNBC, посилаючись на високопосадовців Білого дому.

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Із цієї суми $20,4 млрд буде виділено на додаткову допомогу Україні в галузі безпеки та зміцнення військового потенціалу, а також як додаткові кошти для фінансування зусиль США щодо зміцнення європейської безпеки в співпраці із союзниками з НАТО.

У Білому домі повідомили, що ці засоби призначені для оснащення Києва та європейських партнерів додатковою артилерією, бронетехнікою, засобами протитанкової та протиповітряної оборони, прискорення розвитку кіберможливостей і передових систем ППО, а також для допомоги в знешкодженні наземних мін і саморобних вибухових пристроїв.

"Хоча ми очікуємо, що наші союзники з НАТО й партнери з ЄС будуть вносити ще більші колективні внески, ніж США, немає жодних сумнівів у тому, що продовження підтримки України в цій війні проти російської агресії вимагатиме значних додаткових інвестицій із нашого боку", — написав Байден Конгресу.

Ще одна частина із суми, що виділяється, — $8,5 млрд — призначена для підтримки української економіки. Ці кошти будуть спрямовані на продовольство, медичні послуги для українців, підтримку малого та середнього сільськогосподарського бізнесу під час осіннього збирання врожаю та закупівлі природного газу. Також частина суми піде на фінансування проєктів, які протидіють російській дезінформації та пропагандистським наративам.

Очікується, що додатковий бюджетний запит до Конгресу отримає широку підтримку серед республіканців і демократів, навіть незважаючи на те, що за 9 місяців загальна сума американських видатків на Україну перевищить 36 мільярдів.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що МВФ створив спеціальний адміністративний рахунок, через який усі партнери надаватимуть допомогу Україні. За його словами, щомісяця Україна зможе отримувати від країн-донорів до 5 млрд доларів.

Президент США Джозеф Байден пропонує Конгресу внести зміни до американського законодавства, що дозволить заарештовувати активи російських бізнесменів, які використовуються для ухилення від санкцій. Ці кошти, на думку президента, можна надіслати на підтримку України.