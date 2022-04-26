Україна щомісячно отримуватиме від МФВ по $5 млрд, — Шмигаль

За словами прем'єра, із цією метою фонд відкриє спеціальний рахунок. Гроші підуть на виконання всіх соціальних і гуманітарних зобов'язань перед громадянами.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Міжнародний валютний фонд створив спеціальний адміністративний рахунок, через який усі партнери надаватимуть допомогу Україні. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі інформаційного телемарафону.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

"Ми озвучуємо цифру, яка підтверджена і Міжнародним валютним фондом, і Світовим банком: $5 млрд доларів щомісяця, — сказав Шмигаль. — Це ті гроші, які необхідні бюджету України, щоб виконати всі соціальні та гуманітарні зобов'язання перед мешканцями нашої держави, які страждають від війни".

За словами прем'єра, директорка МВФ Крісталіна Георгієва глибоко розуміє ситуацію в Україні.

"У неї є сім'я тут, в Україні, через яку вона має всю інформацію про те, що насправді відбувається, які жахіття, звірства творять російські загарбники на території України", — зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Україна посилено шукає фінансову допомогу в цивілізованому світі. Зокрема, держава звернулася до Міжнародного валютного фонду за підтримкою для збереження економіки обсягом $5 млрд на місяць на найближчі три місяці.

У відповідь директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва зазначила, що МВФ допоможе у збиранні цих коштів. Георгієва додала, що МВФ уже створив спеціальний адміністративний рахунок для спрямування грошей від країн-донорів на допомогу Україні. Більше того, вже є перший внесок із цього приводу, який може стати прикладом для наслідування.

Підтримка, про яку йдеться, не стосується повоєнного відновлення країни. Як наголосила Георгієва, ці $5 млрд призначені для підтримки функціонування економіки, а не для задоволення потреб України у відновленні, які будуть величезними.