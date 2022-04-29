Ленд-лиз от А до Я: как работали поставки США, позволившие победить во Второй мировой

Американские поставки — это взаимовыгодный обмен вооружения в обмен на влияние. Подписав билль, Байден получит расширенные права на передачу ВСУ различного оружия без лишней бюрократии.

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В скором времени президент США Джо Байден должен подписать билль о "ленд-лизе" для Украины, значительно сокращающий всю бюрократию и расширяющий номенклатуру поставок. Фокус разобрался, что известно о "ленд-лизе", как он работал во время Второй мировой, а также то, чего ожидать от него Украине.

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"Ленд-лиз" — как он работал в годы Второй мировой

В марте 1941 года в США приняли программу "ленд-лиза", который наделяет президента расширенными полномочиями. Они позволяли на частично платной основе передавать Советскому союзу множество вооружения, а также продовольствие и сырье. Если говорить упрощенно, то действовал он по такой схеме: США передавали в аренду государствам товары и материалы для ведения боевых действий, а плату за нее просили уже после завершения войны. А заплатить нужно было только за то, что уцелело.

Советские пилоты летали на американских истребителях, знаменитые "Катюши" устанавливались на американские "Студебеккеры", а танкисты наряду с Т-34 использовали М4 Sherman или британские Валентайны.

[ + – ] Катюша на платформе грузовика Studebaker US6

Несмотря на распространенное мнение, что СССР был наибольшим рецепиентом помощи, больше всего в финансовом выражении получили британцы — около 31,4 млрд долларов по курсу времен войны.

США поставляли технику сперва своим союзникам, в частности в Великобританию. А уже после нападения Германии на СССР и Советскому союзу. "Ленд-лиз" решал несколько вопросов внутри Штатов — выполнение обещания Рузвельта не отправлять солдат на войну, создавать рабочие места, а также получить рычаги влияния на страны-реципиенты.

Под конец войны США поставляли оружие 40 странам мира. По условиям закона о "ленд-лизе", Штаты могли в любой момент запросить свое оружие назад. Взамен США требовали помогать странам-получателям ресурсами и информацией. Плюс, страны обязывались о своем финансовом положении.

Что получил СССР в рамках "ленд-лиза"?

Мощность оборонно-промышленного комплекса Соединенных Штатов позволяла передавать технику десятками тысячами единиц:

самолеты — 14 795;

танки — 7056;

грузовики — 375 883;

тротил — свыше 122 млн фунтов;

продовольствие — свыше 4,5 млн тонн.

Масштаб ленд-лиза охватывал настолько много сфер, что советские солдаты ходили в рубашках с американскими пуговицами — их было поставлено свыше 257 млн штук.

[ + – ] Американские рулетки также поставлялись в СССР.

Придется ли Украине расплачиваться за ленд-лиз?

В билле четко указывается, что после завершения боевых действий нужно будет оплатить поставленное оружие. Пример Второй мировой войны показывает, что все страны, получавшие помощь, потом еще долгое время выплачивали долги. Например, СССР и его правонаследница Россия расплачивалась до 2006 года. Во многом это было связано с отношениями между Штатами и СССР. "Советы" могли как остановить выплаты, так и возобновить их после переговоров и уменьшения выплат.

Последний взнос Великобритания внесла 29 декабря 2006 года на счета США и Канады. У последней также была своя программа ленд-лиза, но в меньших масштабах.

По факту Сенат и Конгресс США проголосовали за билль с такими же правилами. Поэтому Украина будет выплачивать деньги за поставку вооружения.

[ + – ] Колонна танков M1 Abrams

Нынешний президент США Джо Байден подтвердил, что запросит у Конгресса дополнительные 20 млрд долларов на военную помощь Украине. По мнению экспертов, эти средства могут стать первыми средствами на ленд-лиз. Украинский оборонный бюджет на 2022 год составляет 6 млрд долларов, из которых на закупку вооружений предусматривалась лишь часть.