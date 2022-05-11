Есть шанс нанести военное поражение России на территории Украины, — Арестович

По словам советника ОП, везде, где сейчас наступает армия РФ, ВСУ пойдут в контрнаступление. Эффект от этого будет и военный, и медийный.

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Советник главы Офиса Президента рассказал, что произойдет, если Украина получит вторую партию оружия в рамках ленд-лиза. Все зависит от темпов поставок. Если оружие привезут сравнительно быстро, то высока вероятность того, что ВСУ удержат основной удар без дальнейшего отступления или с минимальным отступлением. Если поставки будут идти в товарных количествах, Украина опередит Россию в плане мобилизации и уже сможет перейти в контрнаступление. Об этом советник ОП рассказал в эфире канала "Фейгин LIVE".

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"Если придут в товарных количествах, как предлагают некоторые конгрессмены <…> тогда мы выигрываем несколько ключевых недель, чтобы опередить российскую армию в ее попытке отмобилизоваться. Она ее проводит, но это не та большая мобилизация (накопить резервы). В таком случае у нас появляется шанс на контрнаступательные действия, где и куда — определит командование", — объяснил Арестович.

"У нас появляется очень неплохой шанс для нанесения военного поражения российской армии на территории Украины, — подчеркнул он. — Мы видим это по Киеву, по ситуации под Киевом, Черниговом, Сумам, где ВС РФ потерпели поражение — отошли. Мы видим это под Харьковом, где сейчас наши войска наступают, а российские войска выводятся, чтобы не быть окруженными, не быть окончательно разгромленными".

По словам Арестовича, аналогичным образом события могут развернуться и на Донбассе.

"И это мы увидим и там, где сейчас они имеют якобы тактический успех ценой оперативных потерь, продвигаясь в Луганской и Донецкой областях, удерживая позиции в Запорожской области и пытаясь наступать на Криворожском направлении", — отметил он.

"Неделя по нынешним временам, как год в мирное время"

Советник ОП считает, что сроки передачи вооружения Украине сыграют немаловажную роль в том, какой будет дальнейшая картина военных действий.

"Везде, где сейчас наступает российская армия <…> Мы увидим, как наступает и украинская армия. И можно только представить медийный эффект, тактический эффект и военный эффект от такого наступления, — пояснил Арестович. — Мы думаем, что увидим его раньше, чем раньше придет помощь, тем раньше и увидим. Вопрос может быть в неделях, а неделя по нынешним временам — это как год в мирное время, очень много чего решает".

Напомним, что Палата представителей США одобрила новый пакет помощи Украине на $40 млрд. Предусмотрены, в частности, поставки тяжелой артиллерии. Теперь нужно, чтобы этот проект утвердил и Сенат, чего, судя по всему, стоит ожидать к концу недели.

Ранее Фокус сообщал ВСУ не могут ждать поставок вооружения до конца мая. Оружие нужно уже сейчас, поскольку в некоторых районах бойцы ВСУ уже дерутся из предпоследних сил — в бой идет практически все.