ВСУ не могут ждать военной помощи до конца мая. Оружие нужно уже сейчас, — Арестович

"Армия стоит насмерть, есть места, где дерутся реально из предпоследних сил, где уже пошло в бой все", — объяснил советник главы ОП.

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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская армия крайне нуждается в новых поставках вооружения, и что уже не представляется возможным ждать до конца мая, когда по предварительным прогнозам американское оружие должно прибыть в Украину. Об этот советник ОПУ рассказал в эфире канала "Фейгин LIVE".

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"Армия стоит насмерть, есть места, где дерутся реально из предпоследних сил, где уже пошло в бой все, — объяснил Арестович. — Затыкаются всеми возможными силами. Центральный вопрос звучит так: можем ли мы позволить себе до конца мая ждать войны или начала программы реализации второго этапа военной помощи. Так вот, ответ отрицательный. Нам нужно как можно скорее".

По его словам, если США ускорят поставки вооружения, это будет очень существенный вклад в поддержку армии, сражающейся на востоке и в других местах.

Чиновник напомнил, что украинские военные на востоке уже на протяжении 30 суток противостоят врагу, силы которого в пять раз превышают ВСУ. По его словам, подобных примеров в мировой истории не так много.

"Я знаю подробности боев, и когда-нибудь, думаю, мир ужаснется и восхитится одновременно, когда после войны узнает эти подробности. То, что происходит у нас на востоке — это массовый героизм <…> У массового героизма всегда есть своя изнанка — есть и свои срывы, и свои проблемы, но общий контур такой, что солдаты, сержанты и офицеры бьются, воюют на уровне, даже не знаю, как сформулировать, на уровне лучших образцов мировой военной истории, а может быть где-то и превысили этот уровень".

Ранее Фокус сообщал, что из-за медленных поставок американского вооружения россияне могут вновь пойти на Киев, Чернигов и Сумы. У России есть время, чтобы мобилизоваться и пойти в наступление.