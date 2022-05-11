ЗСУ не можуть чекати на військову допомогу до кінця травня. Зброя потрібна вже зараз, — Арестович

"Армія стоїть на смерть, є місця, де б'ються реально з передостанніх сил, де вже пішло в бій усе", — пояснив радник голови ОП.

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Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що українська армія вкрай потребує нових постачань озброєння, і що вже не можна чекати до кінця травня, коли, за попередніми прогнозами, американська зброя має прибути в Україну. Про це радник ОПУ розповів в ефірі каналу "Фейгін LIVE".

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"Армія стоїть на смерть, є місця, де б'ються реально з передостанніх сил, де вже пішло в бій усе, — пояснив Арестович. — Затикаються всіма можливими силами. Центральне питання звучить так: чи можемо ми дозволити собі до кінця травня чекати на війну або на початок програми реалізації другого етапу військової допомоги. Так-от, відповідь негативна. Нам потрібно якнайшвидше".

За його словами, якщо США прискорять постачання озброєння, це буде дуже суттєвий внесок у підтримку армії, що бореться на Сході й інших місцях.

Чиновник нагадав, що українські військові на Сході вже протягом 30 діб протистоять ворогові, сили якого вп'ятеро перевищують ЗСУ. За його словами, подібних прикладів у світовій історії не так багато.

"Я знаю подробиці боїв, і колись, думаю, світ жахнеться і захопиться одночасно, коли після війни дізнається про ці подробиці. Те, що відбувається в нас на сході — це масовий героїзм <...> У масового героїзму завжди є свій виворот — є і свої зриви, і свої проблеми, але загальний контур такий, що солдати, сержанти й офіцери б'ються, воюють на рівні, навіть не знаю, як сформулювати, на рівні найкращих зразків світової військової історії, а може, десь і перевищили цей рівень".

Раніше Фокус повідомляв, що через повільне постачання американського озброєння росіяни можуть знову піти на Київ, Чернігів і Суми. Росія має час, щоб мобілізуватися та піти в наступ.