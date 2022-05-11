В военном руководстве РФ происходят массовые чистки, — Арестович (видео)

По словам советника главы Офиса президента, генерал Герасимов сейчас де-факто отстранен от руководства военными действиями в Украине. Сейчас решается вопрос, давать ли ему "время на исправление ситуации".

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В силовых структурах Российской Федерации произведены кадровые перестановки из-за неудачи в войне с Украиной. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович в совместном эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным на его YouTube-канале.

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Арестович рассказал, что командующий Генштаба РФ генерал Валерий Герасимов де-факто отстранен от руководства войной России против Украины.

"Сейчас решается, давать ему время на исправление ситуации или нет. Это все нуждается в проверке, но его еще могут оставить. Смещен командующий первой танковой армии, это соединение, на которое была основная ставка, и которая воевала под Изюмом. Причем, он не просто смещен, на него возбуждено уголовное дело, возможна переквалификация в дело о государственной измене. Также поменяли заместителя начальника генерального штаба и поменяли командующего центральным военным округом", — рассказал Алексей Арестович.

По его мнению, таким образом российское руководство поставило оценку действиям военных руководителей в войне против Украины. Арестович добавил, что дальнейшая судьба упомянутых им офицеров — печальна.

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Ранее Алексей Арестович заявил, что у ВСУ есть шанс нанести военное поражение России на территории Украины. По словам советника ОП, везде, где сейчас наступает армия РФ, ВСУ пойдут в контрнаступление. Эффект от этого будет и военный, и медийный.

1 мая стало известно, что генерал Валерий Герасимов был ранен украинскими военными в боях под Изюмом. Генерал армии прибыл на место боевых действий, чтобы лично командовать наступлением российских войск на Славянск. Как утверждает Антон Геращенко, в командном штабе оккупантов сильно "бахнуло".