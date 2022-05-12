Дали заднюю. Коллаборанты Херсона не собираются в скором времени присоединяться к РФ

"Власти" региона считают, что для "входа" в состав РФ необходимо подготовиться и полностью завершить все интеграционные процессы.

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Назначенные российскими оккупационными войсками "власти" Херсонской области не планируют в ближайшее время обращаться в Кремль с просьбой о включении региона в состав РФ. Это произойдет после "интеграционных процессов" и подготовке к вступлению в состав РФ. Об этом заявил "замглавы военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов, сообщает агентство "РИА Новости".

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По словам коллаборанта, в регионе готовятся обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о включении в состав России, однако это вопрос "обозримой перспективы".

"Сроки подготовки обращения пока не обозначены. Но это вопрос не ближайших дней, а обозримой перспективы. Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России", — сказал Стремоусов.

В настоящее время, "власти" региона работают над перезагрузкой экономики, выстраиванием управленческой, правоохранительной, финансовой и пенсионной систем, а также разрабатывают механизмы получения российского гражданства.

Вопрос о "присоединении" Херсонской области к РФ был поднят 9 мая. Вчера Стремоусов заявил, что в области не будут проводить никаких референдумов, но есть намерение напрямую обратиться к Путину с просьбой "включить" регион в состав России.

"Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации", — сказал он.

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В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о "присоединении" Херсонской области к РФ должны решать сами жители региона. По его словам процесс "включения" должен иметь "иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, обоснование, быть абсолютно легитимным".

Ранее сообщалось, что по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма. Для этого российские военные пытаются убедить жителей региона в окончательном установлении контроля над занятыми территориями.

Оккупационные власти Херсона намерены использовать находящиеся в тюрьмах и СИЗО города заключенных в войне против ВСУ. Омбудсмен Людмила Денисова уверена, что россияне собираются провести принудительную мобилизацию, чтобы отправить жителей оккупированной области на фронт.