Дали задню. Колаборанти Херсона не збираються незабаром приєднуватися до РФ

"Влада" регіону вважає, що для "входу" до складу РФ необхідно підготуватися та повністю завершити всі інтеграційні процеси.

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Призначена російськими окупаційними військами "влада" Херсонської області не планує найближчим часом звертатися до Кремля з проханням про включення регіону до складу РФ. Це відбудеться після "інтеграційних процесів" і підготовки до вступу до складу РФ. Про це заявив "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Кирило Стремоусов, повідомляє агентство "РІА Новини".

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За словами колаборанта, у регіоні готуються звернутися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про включення до складу Росії, проте це питання "оглядної перспективи".

"Терміни підготовки звернення поки не визначені. Але це питання не найближчих днів, а доступної для огляду перспективи. Як тільки ми завершимо всі інтеграційні процеси та повністю будемо готові, щоб область стала повноцінним регіоном Російської Федерації, то відразу звернемося до президента Росії", — сказав Стремоусов.

Зараз "влада" регіону працює над перезавантаженням економіки, вибудовуванням управлінської, правоохоронної, фінансової та пенсійної систем, а також розробляють механізми отримання російського громадянства.

Питання про "приєднання" Херсонської області до РФ було порушено 9 травня. Вчора Стремоусов заявив, що в області не проводитимуть жодних референдумів, але є намір безпосередньо звернутися до Путіна з проханням "включити" регіон до складу Росії.

"Це буде один єдиний указ на підставі звернення керівництва Херсонської області до президента Російської Федерації, і буде прохання ввести область до складу повноцінного регіону Російської Федерації", — сказав він.

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У свою чергу спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення про "приєднання" Херсонської області до РФ мають вирішувати самі мешканці регіону. За його словами, процес "включення" повинен "мати абсолютно чітке юридичне підґрунтя, обґрунтування, бути абсолютно легітимним".

Раніше повідомлялося, що, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, Росія розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму. Для цього російські військові намагаються переконати мешканців регіону в остаточному встановленні контролю за зайнятими територіями.

Окупаційна влада Херсона має намір використати ув'язнених, які перебувають у тюрмах і СІЗО, у війні проти ЗСУ. Омбудсмен Людмила Денісова впевнена, що росіяни мають намір провести примусову мобілізацію, щоб відправити жителів окупованої області на фронт.