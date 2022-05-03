Росія може включити захоплені території півдня України до складу Криму, — ГУР

Окупанти вже зараз активно насаджують свою атрибутику в Херсонській і Донецькій областях.

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РФ розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму та подальшої інтеграції їх у російський економічний простір. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України. За її даними, про розробку відповідного плану до 2030 року 1 травня оголосив радник так званого глави Криму з інформаційної політики Олег Крючков.

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Крючков у коментарі "РІА Новини" заявив, що підприємства півдня України мають бути інтегровані в один технологічний ланцюжок російських підприємств.

Військова розвідка також наголошує, що російські окупанти намагаються переконати місцеве населення в остаточному встановленні контролю за зайнятими територіями. 1 травня в Генічеську призначений росіянами "головою міськради" Андрій Клочко організував урочисте підняття прапора РФ. "Щоправда, городяни проігнорували рашистське "свято", — зазначили в ГУР.

За його відомостями, кілька приватних підприємств Ростовської області отримали замовлення на виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя. До переліку закладів, які отримають нові атрибути, входять навчальні заклади, лікарні, поліція, РАЦСи й адміністративні установи. На замовлених штампах і печатках міститься напис: "Росія, республіка Донбас, Маріуполь, військово-цивільна адміністрація".

"Рашисти анонсували, що в червні подібні штампи та печатки вироблятимуть для окупованого Херсона", — повідомили в Головному управлінні розвідки.

У ГУР зазначають, що серед російських військовослужбовців поширюється інформація про те, що термін так званої "спеціальної військової операції" визначено до вересня 2022 року.

Нагадаємо, посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер із посиланням на розвіддані заявив про те, що Росія планує анексувати Донецьк, Луганськ і Херсон. За допомогою анексії РФ спробує взяти під контроль більшу частину східної та південної України, компенсуючи невдачі на полі бою.

Раніше про те, що в середині травня в окупованих районах Луганської та Донецької областей України можуть пройти "референдуми" про приєднання до РФ, повідомила "Медуза" з посиланням на близькі до Кремля джерела. Ще один псевдореферендум може відбутися на Херсонщині, частина якої перебуває під окупацією ЗС РФ. Очікується, що шляхом голосування вирішуватиметься питання про створення "Херсонської народної республіки" за аналогією з "ДНР" та "ЛНР". Надалі область також може бути анексована Росією.