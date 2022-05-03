Росія планує анексувати Донецьк, Луганськ і Херсон, — розвідка США

За допомогою анексії РФ спробує взяти під контроль більшу частину східної та південної України, компенсуючи невдачі на полі бою.

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Москва готується найближчими днями анексувати великі ділянки української території. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на посла США в ОБСЄ Майкла Карпентера. Американський чиновник сказав, що розвіддані, які "найвищою мірою заслуговують на довіру", вказують на те, що Росія, ймовірно, проведе в середині травня сфальсифіковані "референдуми", на яких жителі Донецька, Луганська або Херсона підтримають вихід з України та приєднання до Росії.

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Рішення Кремля офіційно оголосити їх частиною Росії може перевести російсько-українську війну в непередбачувану та ще більш вибухонебезпечну фазу. Адже, на відміну від кримської анексії 2014 року, українські сили не готові миритися з втратою своїх територій.

[ + – ] Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер

Карпентер наголосив, що сумніватися в інформації американської розвідки не доводиться. "На жаль, ми були швидше праві, ніж неправі, викриваючи те, що, на нашу думку, може статися далі", — сказав він, зазначивши, що російський план може не увінчатися успіхом.

Деніел Фрід, колишній посол США в Польщі, а зараз науковий співробітник Атлантичної ради, вважає, що, можливо, президент Росії Володимир Путін сподівається, що європейці змиряться з анексією, розцінивши її як спосіб покласти край війні. Проте така реакція йому здається малоймовірною, адже Захід переконався в очевидних звірствах російської армії в Україні. "Цей план спрацює, якщо Путін переможе, — сказав Фрід. — Але біда в тому, що Путін може претендувати на територію не на підставі перемоги над українцями, а на підставі екстравагантної вимоги, яку Захід не може підтримати".

Нагадаємо, раніше про те, що в середині травня в окупованих районах Луганської та Донецької областей України можуть пройти "референдуми" про приєднання до РФ, повідомила "Медуза" з посиланням на близькі до Кремля джерела. Ще один псевдореферендум може відбутися на Херсонщині, частина якої перебуває під окупацією ЗС РФ. Очікується, що шляхом голосування вирішуватиметься питання про створення "Херсонської народної республіки" за аналогією з "ДНР" та "ЛНР". Надалі область також може бути анексована Росією.

Раніше Фокус повідомляв, що в планах Кремля — проведення "референдуму" в Харківській області. Таку заяву зробив Віталій Ганчев, який вважається гауляйтером окупованих північно-східних територій України.