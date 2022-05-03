Россия планирует аннексировать Донецк, Луганск и Херсон, — разведка США

С помощью аннексии РФ попытается взять под контроль большую часть восточной и южной Украины, компенсируя неудачи на поле боя.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Москва готовится в ближайшие дни аннексировать обширные участки украинской территории. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на посла США в ОБСЕ Майкла Карпентера. Американский чиновник сказал, что "в высшей степени заслуживающие доверия" разведданные указывают на то, что Россия, вероятно, проведет в середине мая сфальсифицированные "референдумы", на которых жители Донецка, Луганска или Херсона поддержат выход из Украины и присоединение к России.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Решение Кремля официально объявить их частью России может перевести российско-украинскую войну в непредсказуемую и еще более взрывоопасную фазу. Ведь в отличие от крымской аннексии 2014 года украинские силы не готовы мириться с утратой своих территорий.

[ + – ] Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер

Карпентер подчеркнул, что сомневаться в информации американской разведки не приходится. "К сожалению, мы были скорее правы, чем неправы, разоблачая то, что, по нашему мнению, может произойти дальше", — сказал он, отметив при этом, что российский план может не увенчаться успехом.

Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше, а сейчас научный сотрудник Атлантического совета, считает, что, возможно, президент России Владимир Путин надеется, что европейцы смирятся с аннексией, расценив ее как способ положить конец войне. Однако такая реакция ему кажется маловероятной, ведь Запад убедился в очевидных зверствах российской армии в Украине. "Этот план сработает, если Путин победит, — сказал Фрид. — Но беда в том, что Путин может претендовать на территорию не на основании победы над украинцами, а на основании экстравагантного требования, которое Запад не может поддержать".

Напомним, ранее о том, что в середине мая в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей Украины могут пройти "референдумы" о присоединении к РФ, сообщила "Медуза" со ссылкой на близкие к Кремлю источники. Еще один псевдореферендум может состояться в Херсонской области, часть которой находится под оккупацией ВС РФ. Ожидается, что путем голосования будет решаться вопрос о создании "Херсонской народной республики" по аналогии с "ДНР" и "ЛНР". В дальнейшем область также может быть аннексирована Россией.

Ранее Фокус сообщал, что в планах Кремля — проведение "референдума" в Харьковской области. Такое заявление сделал Виталий Ганчев, считающийся гауляйтером оккупированных северо-восточных территорий Украины.