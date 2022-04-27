Кремль в мае хочет присоединить ОРДЛО к РФ и провести "референдум" в Херсонской области, — СМИ

Готовить фейковые референдумы, по информации журналистов, поручили нанятым политтехнологам. С их помощью хотят добиться того, чтобы "население не стреляло в спину".

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В середине мая в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей Украины, могут пройти референдумы о присоединении к РФ. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

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"Два собеседника даже назвали даты готовящихся референдумов — 14 и 15 мая 2022 года", — говорится в публикации. Предположительно, Кремль планирует официально аннексировать эти украинские территории в их административных границах, хотя многие крупные населенные пункты находятся под контролируем Киева.

Еще один псевдореферендум может состояться в Херсонской области, часть которой находится под оккупацией ВС РФ. Ожидается, что путем голосования будет решаться вопрос о создании "Херсонской народной республики" по аналогии с "ДНР" и "ЛНР". В дальнейшем область также может быть аннексирована Россией.

По информации журналистов, проведение таких референдумов поначалу было запланировано на конец апреля, однако из-за неудач российской армии даты пришлось переносить. Подобное может повториться вновь.

При этом уточняется, что кремлевское руководство не считает нужным присоединять к России "депрессивные регионы", однако на то есть политическая воля "высшего руководства", то есть Путина.

В марте главарь "ДНР" Денис Пушилин и его коллега из "ЛНР" Леонид Пасечник допускали, что такие референдумы действительно могут состояться по завершении военных действий.

Руководство Кремля не ответило на запрос журналистов прокомментировать эти сведения.

Кураторы

В то же время, сообщается, что в Кремле решили сменить так называемого ответственного за Донбасс. Впредь курировать "ДНР" и "ЛНР" будет первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. До недавнего времени этими территориями заведовал другой замглавы АП Дмитрий Козак, а прежде — Владислав Сурков.

Сообщается, что новым куратором оккупированной части Донбасса в тандеме с Кириенко будет глава кремлевского управления внутренней политики Андрей Ярин, который, как считается, связан с ФСБ. Смена кураторов объясняется тем, что Козак "попал в опалу" из-за разгромов российских подразделений в Украине.

"Политруки"

Отмечается, что организовывать псевдореферендумы в "ЛДНР" и Херсоне поручено сотрудникам ФСБ вместе с нанятыми Яриным политтехнологами, они нужны, чтобы удерживать власть на занятых территориях, чтобы население не стреляло в спину.

"Сейчас во многих пунктах по факту остаются украинские администрации, которые влияют на убеждения людей. Этому надо противостоять", — цитируют журналисты представителя кремлевского руководства.

Сообщается, что наблюдаются сложности с отбором политтехнологов для отправки в оккупированный Донбасс: оплату за такую работу предлагают по "довоенной таксе": 200-300 тыс. рублей в месяц (2 700-4 000 долларов).

Ранее Фокус сообщал, что в планах Кремля — проведение "референдума" в Харьковской области. Такое заявление сделал Виталий Ганчев, считающийся гауляйтером оккупированных северо-восточных территорий Украины.