Кремль у травні хоче приєднати ОРДЛО до РФ і провести "референдум" у Херсонській області, — ЗМІ

Готувати фейкові референдуми, за інформацією журналістів, доручили найнятим політтехнологам. Із їхньою допомогою хочуть домогтися того, щоб "населення не стріляло в спину".

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У середині травня в окупованих районах Луганської та Донецької областей України можуть відбутися референдуми про приєднання до РФ. Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на близькі до Кремля джерела.

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"Два співрозмовники навіть назвали дати референдумів, що готуються, — 14 і 15 травня 2022 року", — йдеться в публікації. Імовірно, Кремль планує офіційно анексувати ці українські території в їхніх адміністративних кордонах, хоча багато великих населених пунктів перебувають під контролем Києва.

Ще один псевдореферендум може відбутися на Херсонщині, частина якої перебуває під окупацією ЗС РФ. Очікується, що шляхом голосування вирішуватиметься питання про створення "Херсонської народної республіки" за аналогією з "ДНР" і "ЛНР". Надалі область також може бути анексована Росією.

За інформацією журналістів, проведення таких референдумів спочатку було заплановано на кінець квітня, проте через невдачі російської армії дати довелося переносити. Подібне може знову повторитися.

При цьому уточнюється, що кремлівське керівництво не вважає за потрібне приєднувати до Росії "депресивні регіони", однак це політична воля "вищого керівництва", тобто Путіна.

У березні ватажок "ДНР" Денис Пушилін і його колега з "ЛНР" Леонід Пасічник припускали, що такі референдуми справді можуть відбутися після завершення воєнних дій.

Керівництво Кремля не відповіло на запит журналістів прокоментувати ці відомості.

Куратори

Водночас, повідомляється, що в Кремлі вирішили змінити так званого відповідального за Донбас. Надалі курируватиме "ДНР" і "ЛНР" перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Донедавна цими територіями завідував інший заступник голови АП Дмитро Козак, а колись Владислав Сурков.

Повідомляється, що новим куратором окупованої частини Донбасу в тандемі з Кирієнком буде голова кремлівського управління внутрішньої політики Андрій Ярін, який, як вважається, пов'язаний із ФСБ. Зміна кураторів пояснюється тим, що Козак "потрапив в опалу" через розгроми російських підрозділів в Україні.

"Політруки"

Зазначається, що організовувати псевдореферендуми в "ЛДНР" і Херсоні доручено співробітникам ФСБ разом із найнятими Яріним політтехнологами, вони потрібні, щоб утримувати владу на зайнятих територіях, щоби населення не стріляло в спину.

"Наразі в багатьох пунктах фактично залишаються українські адміністрації, які впливають на переконання людей. Цьому треба протистояти", — цитують журналісти представника кремлівського керівництва.

Повідомляється, що спостерігаються складнощі з відбором політтехнологів для відправки в окупований Донбас: оплату за таку роботу пропонують за "довоєнною таксою": 200-300 тис. рублів на місяць (2 700 — 4 000 доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що в планах Кремля — проведення "референдуму" в Харківській області. Таку заяву зробив Віталій Ганчев, який вважається гауляйтером окупованих північно-східних територій України.