Россия может включить захваченные территории юга Украины в состав Крыма, — ГУР

Оккупанты уже сейчас активно насаждают свою атрибутику в Херсонской и Донецкой областях.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

РФ рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. По ее данным, о разработке соответствующего плана до 2030 года 1 мая объявил советник так называемого "главы" Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Крючков в комментарии "РИА Новости" заявил, что предприятия юга Украины должны быть интегрированы в одну технологическую цепочку российских предприятий.

Военная разведка также подчеркивает, что российские оккупанты пытаются убедить местное население в окончательном установлении контроля над занятыми территориями. 1 мая в Геническе назначенный россиянами "председателем горсовета" Андрей Клочко организовал торжественное поднятие флага РФ. "Правда, горожане проигнорировали рашистский "праздник", — отметили в ГУР.

По его сведениям, несколько частных предприятий Ростовской области получили заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. В перечень учреждений, которые получат новые атрибуты, входят учебные заведения, больницы, полиция, РАГСы и административные учреждения. На заказанных штампах и печатях содержится надпись: "Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация".

"Рашисты анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться для оккупированного Херсона", — сообщили в Главном управлении разведки.

В ГУР отмечают, что среди российских военнослужащих распространяется информация о том, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года.

Напомним, посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер со ссылкой на разведданные заявил о том, что Россия планирует аннексировать Донецк, Луганск и Херсон. С помощью аннексии РФ попытается взять под контроль большую часть восточной и южной Украины, компенсируя неудачи на поле боя.

Ранее о том, что в середине мая в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей Украины могут пройти "референдумы" о присоединении к РФ, сообщила "Медуза" со ссылкой на близкие к Кремлю источники. Еще один псевдореферендум может состояться в Херсонской области, часть которой находится под оккупацией ВС РФ. Ожидается, что путем голосования будет решаться вопрос о создании "Херсонской народной республики" по аналогии с "ДНР" и "ЛНР". В дальнейшем область также может быть аннексирована Россией.