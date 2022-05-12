ЗС РФ готуються будувати понтонні мости на Миколаївському напрямку, — Генштаб

За інформацією ЗСУ, прикордонні служби ФСБ і російські військові зосередилися у Брянській і Курській областях на кордоні з Україною.

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Російська армія готує свої інженерні підрозділи для створення понтонно-мостових переправ біля Нової Каховки в Миколаївському напрямку. Про це в ранковому зведенні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Також ворог намагається покращити своє тактичне становище на Південнобузькому й Таврійському напрямах. Так, російські війська поповнили свої запаси та проводили демонстраційні заходи для сковування дій українських військових.

На Запорізькому напрямку окупанти обстрілювали підрозділи українських військ зі ствольної артилерії великої потужності та реактивних систем залпового вогню. У Маріуполі ворог не припиняє завдавати ракетних ударів за допомогою авіації на заводі "Азовсталь". Загарбники зосереджують усі зусилля на блокуванні українських захисників, які перебувають на території комбінату.

Основною метою російської армії на Донецькому напрямку залишається встановлення повного контролю над Рубіжним, а також захоплення Лимана та Сєвєродонецька.

На Курахівському напрямку ворог настає в напрямах Степове — Новомихайлівка, Славне — Новомихайлівка й Олександрівка — Мар'їнка.

На Авдіївському напрямку загарбники атакують у напрямку Новобахмутівки та Новокалинового.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії біля Первомайська та Камишевахи.

На Сєвєродонецькому напрямку триває наступ на Кудряшівку та Сєвєродонецьк. Генштаб визнає, що у ворога є частковий успіх на цій ділянці.

На Лиманському напрямку ворог форсував річку Сіверський Донець. ЗС РФ наступають у бік Зеленої Долини та Новоселівки. З території Росії військові перекинули техніку понтонно-мостового парку в напрямку Кремінної.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування своїх військ, намагаючись не допустити подальшого просування української армії а бік кордону України та РФ.

Прикордонні служби ФСБ і російські військові зосередилися в Брянській і Курській областях у прикордонних районах і пропускних пунктах. Російські окупанти обстрілюють населені пункти в Чернігівській області, а також завдали авіаудару в Шосткинському районі Сумської області.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують посилювати українсько-білоруський кордон у Брестській і Гомельській областях. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів із Білорусі.

Нагадаємо, протягом ночі та вранці 12 травня ворожі сили завдали ударів по низці регіонів України. Як уточнюють в обласних військових адміністраціях, є загиблі та поранені серед місцевих мешканців.

Також Фокус писав, що колаборанти Херсона не збираються незабаром приєднуватися до РФ.