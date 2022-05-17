Занимались доставкой диверсантов: под Николаевом обезвредили агентурную сеть РФ (видео)

По информации СБУ, завербованные агенты должны были фиксировать последствия обстрелов и изучать общественно-политическую обстановку. За это кураторы обещали им эвакуацию в Крым или должности в случае оккупации региона.

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Служба безопасности Украины отрапортовала о ликвидации агентурной сети РФ в Николаеве, предотвратив проникновение вражеской диверсионно-разведывательной группы. Об этом рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Сообщается, что злоумышленники собирали разведданные и занимались подготовкой скрытого проникновения вражеских ДРГ на территорию Николаева. По данным украинской спецслужбы, группа была сформирована резидентом под кураторством генерала русских оккупационных сил. В ее состав входило 5 человек из числа местных жителей.

Среди них — бывшие украинские военнослужащие из подразделений, дислоцированных в регионе. По задумке врага, эти люди не должны были привлекать лишнее внимание украинских силовиков.

В конкретные задачи агентов входила разведка общественно-политической обстановки в регионе, а также фиксация последствий обстрелов Николаева. Секретные данные и позиции украинских военных диверсанты выпытывали у коллег по силовым структурам в неформальных беседах.

Фото: СБУ

Российские оккупанты обещали агентам поощрение — либо эвакуацию в Крым, либо должности в случае успешной оккупации Николаевской области.

Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили:

средства связи;

флеш-накопители с подтверждениями подрывной деятельности;

деньги, выделенные на обеспечение деятельности ДРГ оккупантов.

Ранее Фокус рассказывал, что в Харькове майор Нацполиции оказался агентом ФСБ. По данным силовиков, правоохранителя завербовали через его родственника-пенсионера из Белгорода. Ему поручили фиксировать военные объекты и передвижение подразделений.

Также мы сообщали, что мэр Конотопа запретил деятельность УПЦ Московского патриархата. По мнению Артема Семенихина, УПЦ МП угрожает национальной безопасности и проводит открытую пророссийскую пропаганду.