В Харькове майор Нацполиции оказался агентом ФСБ, — СБУ (видео)

По данным силовиков, правоохранителя завербовали через его родственника-пенсионера из Белгорода. Ему поручили фиксировать военные объекты и передвижение подразделений

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Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении в Харькове майора Национальной полиции, который работал на спецслужбы РФ. Об этом информирует пресс-центр УСБУ в Харьковской области.

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Коллаборантом, по данным правоохранителей, оказался действующий сотрудник Главного управления Нацполиции.

В СБУ отмечают, что разоблачением агента Федеральной службы безопасности РФ занималась украинская контрразведка. В ходе следствия была установлено, что майор Национальной полиции в Харькове был привлечен российскими спецслужбами к сбору секретной информации в первый день полномасштабного вторжения ВС России в Украину.

"Через его родственника, пенсионера "ОМОН" из Белгорода, сотрудники ФСБ дали ему задачу фиксировать на фото военные и гражданские объекты в Харькове, а также перемещение подразделений ВСУ по территории Харьковской области. За это время злоумышленник успел сфотографировать и передать через "Телеграмм" в Россию фотоснимки зданий УСБУ в Харьковской области, ГУ Нацполиции, одного из торгово-развлекательных центров в центре Харькова, станции технического обслуживания, где производился ремонт автомобильной техники военнослужащих, а также фото военной техники на территории Харькова и области", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Чтобы избегать личных досмотров, как утверждают в СБУ, обвиняемый передвигался по региону на служебном транспорте со спецталоном. Разоблаченный полицейских был задержан оперативниками на одном из блокпостов Харькова.

В ходе обыска автомобиля правоохранители обнаружили предметы, похожие на гранаты РГО и Ф-1, а также запалы к ним. В данный момент, по данным СБУ, решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и определения ему меры пресечения.

[ + – ] В Харькове майор Нацполиции оказался агентом ФСБ

Напомним, 5 мая СБУ сообщила о задержании топ-соратника обвиняемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука. По данным правоохранителей, речь идет о лидере партии "Украинский выбор", который занимался противоправной деятельностью в Ивано-Франковской области.

Также сообщалось, что СБУ запустила два новых чат-бота для выявления коллаборантов и мародеров в Украине.