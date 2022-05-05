У Харкові майор Нацполіції виявився агентом ФСБ, — СБУ (відео)

За даними силовиків, правоохоронця завербували через його родича-пенсіонера з Білгорода. Йому доручили фіксувати військові об'єкти та пересування підрозділів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Служба безпеки України повідомила про викриття в Харкові майора Національної поліції, який працював на спецслужби РФ. Про це повідомляє пресцентр УСБУ в Харківській області.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Колаборантом, за даними правоохоронців, виявився співробітник Головного управління Нацполіції.

У СБУ зазначають, що викриттям агента Федеральної служби безпеки РФ займалася українська контррозвідка. Під час слідства було встановлено, що майора Національної поліції в Харкові було залучено російськими спецслужбами до збору секретної інформації в перший день повномасштабного вторгнення ЗС Росії до України.

"Через його родича, пенсіонера ОМОН із Білгорода, співробітники ФСБ дали йому завдання фіксувати на фото військові та цивільні об'єкти в Харкові, а також переміщення підрозділів ЗСУ по території Харківської області. За цей час зловмисник встиг сфотографувати та передати через "Телеграм" у Росію фотознімки будівель УСБУ в Харківській області, ГУ Нацполіції, одного з торговельно-розважальних центрів у центрі Харкова, станції технічного обслуговування, де проводився ремонт автомобільної техніки військовослужбовців, а також фото військової техніки на території Харкова й області", — йдеться в пресрелізі відомства.

Щоб уникати особистих оглядів, як стверджують у СБУ, обвинувачений пересувався регіоном на службовому транспорті зі спецталоном. Викритого поліцейського затримали оперативники на одному з блокпостів Харкова.

Під час обшуку автомобіля правоохоронці виявили предмети, схожі на гранати РГО та Ф-1, а також запали до них. Наразі, за даними СБУ, вирішується питання про оголошення затриманому підозри та визначення йому запобіжного заходу.

[ + – ] У Харкові майор Нацполіції виявився агентом ФСБ

Нагадаємо, 5 травня СБУ повідомила про затримання топсоратника обвинуваченого в держзраді нардепа Віктора Медведчука. За даними правоохоронців, ідеться про лідера партії "Український вибір", який займався протиправною діяльністю на Івано-Франківщині.

Також повідомлялося, що СБУ запустила два нові чат-боти для виявлення колаборантів і мародерів в Україні.