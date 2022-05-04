СБУ запустила 2 нових чат-ботів для виявлення колаборантів та мародерів

Українці, за словами силовиків, можуть надсилати інформацію про громадян, які співпрацюють з окупаційною владою та розкрадають чуже майно під час війни.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

В умовах повномасштабної війни Служба безпеки України запускає два нові чат-боти, які дозволять ідентифікувати колаборантів та мародерів. Про це повідомляє пресцентр силового відомства.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За даними спецслужби, за допомогою нових сервісів громадяни України можуть надіслати інформацію та допомогти правоохоронцям у виявленні правопорушників.

Чат-бот "Знайди зрадника" прийматиме відомості про:

колаборантів, які співпрацюють на окупованих територіях із ЗС РФ або незаконними адміністраціями;

інтернет-агентів, які в соціальних мережах зливають важливі відомості або розповсюджують матеріали на підтримку окупаційних військ.

Другий чат-бот "Стоп мародер", як стверджують у СБУ, прийматиме інформацію про громадян, які розкрадають чуже майно під час повномасштабної війни. Отримані відомості правоохоронці перевірять та опублікують на спеціальному сайті.

"Продовжуємо спільним фронтом захищати Україну! Всі зібрані дані опрацюють правоохоронні органи, щоб притягнути колаборантів, мародерів та ворожих агентів до відповідальності", — йдеться в повідомленні Служби безпеки.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україні запустили спеціальний чат-бот "єВорог", до якого громадяни могли передавати інформацію про пересування ворожих військ.

Також повідомляли, що Міністерство цифрової трансформації запустило сайт для фіксації воєнних злочинів РФ проти України. Всі зібрані на цьому вебмайданчику докази, як запевняли в Мінцифрі, надалі використовують для залучення військово-політичного керівництва Росії до відповідальності в межах міжнародного трибуналу.